«Ενημέρωση κατά μόνας, όχι σύσκεψη αρχηγών» για την ελληνική εμπλοκή στο «Ιρανικό», λέει το Μαξίμου – Τι ζητά η αντιπολίτευση

Θετικός να ενημερώσει κατά μόνας όποιον πολιτικό αρχηγό το ζητήσει, αλλά αρνητικός στο αίτημα για σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει στην αντιπολίτευση, ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί εκτενώς στο θέμα που έχει προκύψει με την ελληνική εμπλοκή στη πολεμική σύγκρουση της Μέσης Ανατολής, κατά την ομιλία του στη Βουλή εντός της εβδομάδας.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό ζήτημα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει φρεγάτες και μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο, λόγω των επιθέσεων ιρανικών, όπως λέγεται, drones που δέχθηκε το νησί και ενώ υπάρχει πάντα η ανησυχία για το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν τη βάση της Σούδας για τις πολιτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Την «άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή», ζήτησε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

«Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία. Ενόψει της κατάστασης, ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ζητεί τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών «για χάραξη εθνικής γραμμής» ως προς τον πόλεμο και τη στάση της χώρας.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου», εγκυμονεί «σοβαρούς κινδύνους», ιδίως στη σημερινή περίοδο ρευστότητας και αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Από την Κουμουνδούρου τονίζουν, επίσης, ότι «η Ελλάδα πρέπει να ταχθεί στην πλευρά της ειρήνης και της Διεθνούς Νομιμότητας», ζητώντας «καμία εμπλοκή» της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και προς τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου για επιστολική ψήφο των ομογενών και να προταχθεί η ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων.

Η επιστολή του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα έχει ως εξής:

«Προς: Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη,

Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη,

Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια και

Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο.

Μετά την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα στις αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις της περιοχής διαμορφώνεται μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για γενίκευση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.

Η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης εμπλέκεται βαθιά στους αμερικανοϊσραηλινούς σχεδιασμούς στους οποίους βασικό ρόλο παίζει και η στρατιωτική βάση της Σούδας. Κατά συνέπεια είναι παραπάνω από υπαρκτός ο κίνδυνος για τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας για τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Αυτό, άλλωστε, αποδεικνύεται κι από τα χτυπήματα σε αντίστοιχες βάσεις και υποδομές σε σειρά κρατών της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Παράλληλα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τους Έλληνες πολίτες, εργαζομένους που βρίσκονται στο Ιράν και σε άλλες γειτονικές χώρες, όπως και με τους Έλληνες ναυτεργάτες στον Περσικό Κόλπο.

Τα γεγονότα είναι πολύ σοβαρά και γι’ αυτό απαιτείται επίσημη ενημέρωση του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση με αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος της Βουλής, έτσι ώστε να αποφευχθεί και ο κίνδυνος υποβάθμισης της συζήτησης και των τοποθετήσεων των κομμάτων για πολύ σοβαρά νομοσχέδια.

Με βάση τα παραπάνω η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζητά την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» και την ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ

Δημήτρης Κουτσούμπας».

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά αναφέρει πως «η απόφαση της κυβέρνησης να στείλει τη φρεγάτα «Κίμων» και μαχητικά F-16 στην Κύπρο, στο πλαίσιο της ραγδαίας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, συνιστά επικίνδυνη στρατιωτική εμπλοκή της χώρας μας σε ένα πόλεμο που παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα και οδηγει σε αναφλεξη όλη την περιοχή.

Γιατί η ελληνική κυβέρνηση αποστέλλει πολεμικά πλοία και αεροσκάφη; Μας ζητήθηκε επίσημα από την Κύπρο;

Το Εθνικό Συμβούλιο Κύπρου που συνεδρίασε σήμερα δεν πήρε καμία απόφαση ούτε συζητήθηκε η αποστολή εξοπλισμών από την Ελλάδα για την άμυνα της Κύπρου.

Η αποστολή πολεμικών μέσων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση «μήνυμα σταθερότητας». Είναι μήνυμα στρατιωτικής ευθυγράμμισης της χώρας μας με ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει πλευρά σε έναν πόλεμο που δεν υπηρετεί την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Το αντίθετο μάλιστα. Εμπλέκει την χώρα μας ενεργά σε έναν πόλεμο που εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα.

Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο κανενός. Δεν είναι ορμητήριο για τις επιλογές του Τραμπ και του Νετανιάχου ούτε ένα περιφερειακό πολεμικό παράρτημα.

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να συμπεριφέρεται ως δεδομένος σύμμαχος σε κάθε κλιμάκωση. Απαιτούμε πλήρη ενημέρωση της Βουλής. Η χώρα δεν μπορεί να σύρεται σε περιπέτειες.

Καμία στρατιωτική συμμετοχή και καμία εμπλοκή στον πόλεμο Τραμπ και Νετανιάχου.