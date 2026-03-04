ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο» – «Τρικυμία» έφερε κοινή δήλωση Ραγκούση – Μαντζουράνη υπέρ της αμυντικής συνδρομής

«Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη» ξεκαθαρίζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ μετά από δημοσιεύματα που μιλούν για «ρήγμα» και διαφωνίες.

Είχε προηγηθεί, νωρίς το πρωί κοινή δήλωση των Γιάννη Ραγκούση και Γιάννη Μαντζουράνη, μελών της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία δήλωναν ότι η αποστολή των φρεγατών και των μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο αποτελεί εθνικό και ιστορικό καθήκον της Ελλάδας, ασκώντας παράλληλα την κριτική πως η αντίθετη άποψη και μάλιστα στο όνομα της Αριστεράς, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί «με συμβατική και συμβιβαστική λογική». Η δήλωση αυτή τροφοδότησε προφανώς ερμηνείες και δημοσιεύματα περί διαφωνιών στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με κάποιους να βλέπουν «άδειασμα» Φάμελλου.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, απαντούν ότι η στάση της ηγεσίας υπήρξε ξεκάθαρη και χθες και σήμερα και παραπέμπουν στις σχετικές αναφορές του Σωκράτη Φάμελλου, δηλώνοντας ταυτόχρονα «έκπληξη» για τα σχετικά δημοσιεύματα:

«Από την πρώτη στιγμή» ανέφεραν ειδικότερα πηγές της Κουμουνδούρου, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο πρόεδρός του ήταν ξεκάθαροι όσον αφορά την αδιαπραγμάτευτη στήριξη της χώρας μας στην Κύπρο.

Από τη παρέμβαση του Σ. Φάμελλου στη Βουλή, χθες: “Σαφέστατα είμαστε δίπλα στον Κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί”.

Από τη σημερινή ομιλία στη Βουλή: “Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη”».

Με έκπληξη και απορία βλέπουμε δημοσιεύματα περί ανύπαρκτων διαφωνιών και “θολής” θέσης του κόμματος και του προέδρου για τη στάση μας».

Στην κοινή τους δήλωση οι Ραγκούσης και Μαντζουράνης ανέφεραν τα εξής:

«Η απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών – καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς – που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού.

Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική.

Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού.

Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν “κείται μακράν”».

