ΣΥΡΙΖΑ: Δε θα δώσει θετική ψήφο στην επιστολική των αποδήμων – Θρίλερ για τις 200 ψήφους που απαιτούνται

Δεν θα δώσει θετική ψήφο στην διάταξη για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την απόφαση έλαβε στο πλαίσιο της σύσκεψης του προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας, εν όψει της ονομαστικής ψηφοφορίας που αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα, στις 5 το απόγευμα.

«Δεν στηρίζουμε το νομοσχέδιο», λένε αρμόδιες πηγές, δείχνοντας ότι στην κρίσιμη διάταξη που απαιτεί ειδική πλειοψηφία 200 βουλευτών, το κόμμα προσανατολίζεται σε «παρών». Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται σε καταψήφιση επί της αρχής, καθώς και σε καταψήφιση του άρθρου για την τριεδρική περιφέρεια.

Κατόπιν αυτών, θα συνεχιστεί μέχρι τελευταία στιγμή το θρίλερ της συμπλήρωσης των 200 ψήφων που απαιτούνται προκειμένου να ισχύσει η διάταξη για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, χωρίς τις οποίες δεν περνάει καθώς απαιτείται ευρεία συναίνεση.

Ως εκ τούτου το βλέμμα πέφτει τώρα στη δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών καθώς το ΠΑΣΟΚ στηρίζει, ενώ θετική αναμένεται και η στάση της Πλεύσης Ελευθερίας…

Διαβάστε επίσης: