ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 16:43
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

04.03.2026 15:22

ΣΥΡΙΖΑ: Δε θα δώσει θετική ψήφο στην επιστολική των αποδήμων – Θρίλερ για τις 200 ψήφους που απαιτούνται

04.03.2026 15:22
syriza_ko_0403_1920-1080_new

Δεν θα δώσει θετική ψήφο στην διάταξη για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την απόφαση έλαβε στο πλαίσιο της σύσκεψης του προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας, εν όψει της ονομαστικής ψηφοφορίας που αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα, στις 5 το απόγευμα.

«Δεν στηρίζουμε το νομοσχέδιο», λένε αρμόδιες πηγές, δείχνοντας ότι στην κρίσιμη διάταξη που απαιτεί ειδική πλειοψηφία 200 βουλευτών, το κόμμα προσανατολίζεται σε «παρών». Επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται σε καταψήφιση επί της αρχής, καθώς και σε καταψήφιση του άρθρου για την τριεδρική περιφέρεια.

Κατόπιν αυτών, θα συνεχιστεί μέχρι τελευταία στιγμή το θρίλερ της συμπλήρωσης των 200 ψήφων που απαιτούνται προκειμένου να ισχύσει η διάταξη για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, χωρίς τις οποίες δεν περνάει καθώς απαιτείται ευρεία συναίνεση.

Ως εκ τούτου το βλέμμα πέφτει τώρα στη δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών καθώς το ΠΑΣΟΚ στηρίζει, ενώ θετική αναμένεται και η στάση της Πλεύσης Ελευθερίας

Φάμελλος: Απαιτείται ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο για Ιράν – Πώς θα εγγυηθεί ο Μητσοτάκης το αδιάβλητο της επιστολικής;

O Μάριος Καλέας νέος πρόεδρος του ΔΣ στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

mitsotakis_androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκλιση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη σκιά της κυπριακής κρίσης και του σκανδάλου των υποκλοπών (video)

hpv_0403_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

HPV: Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και εφήμερα μέτρα από το υπουργείο Υγείας

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Η εισαγγελέας απορρίπτει την προσφυγή δύο οικογενειών για τις εκταφές

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωσαν ανήλικο έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα

photo_4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το τέλος της «γεωπολιτικής αθωότητας» και το στοίχημα των 1,4 τρισ. ευρώ (photos/video)

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

