Πέρασε με 201 ψήφους η επιστολική ψήφος για τους απόδημους – Από τις μεθεπόμενες εκλογές σε ισχύ η τριεδρική περιφέρεια

Πέρασε, έστω και οριακά, η διάταξη για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου των αποδήμων στο πλαίσιο της ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών.

Η ρύθμιση εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με το «ναι» 201 βουλευτών κυβέρνησης και αντιπολίτευσης – ξεπέρασε κατά μία ψήφο το απαιτούμενο όριο των 200 βουλευτών. Ειδικότερα, τη ρύθμιση στήριξαν οι βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, της Πλεύσης Ελευθερίας και 13 ανεξάρτητοι βουλευτές.

Είχε προηγηθεί η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσει «παρών», ανεβάζοντας την αβεβαιότητα για την έκβαση της ψηφοφορίας. Κατά της ρύθμισης τάχθηκαν 62 βουλευτές, ενώ «παρών» δήλωσαν 33 βουλευτές.

Όσον αφορά την εξίσου κρίσιμη διάταξη της έναρξης ισχύος της ρύθμισης για την επιστολική ψήφο, αυτή εγκρίθηκε από 202 βουλευτές, καταψηφίστηκε από 88, ενώ «παρών» δήλωσαν 6 βουλευτές.

Η τριεδρική περιφέρεια αποδήμων, αντιθέτως, «πέρασε» με απλή πλειοψηφία 162 βουλευτών, ενώ καταψηφίστηκε από 133 βουλευτές, με «παρών» να δηλώνει 1 βουλευτής.

Όπερ σημαίνει πως από τη στιγμή που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών, δεν θα ισχύσει για τις εθνικές εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες.

Με νομοτεχνική βελτίωση του Θεόδωρου Λιβάνιου διευκρινίζεται, μάλιστα, πως η δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων θα ισχύσει 18 μήνες μετά την επικείμενη προσφυγή στην εθνική κάλπη.

