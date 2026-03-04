Επιμένει ο Κουτσούμπας ότι πολεμικά drones κατευθύνονταν στη Σούδα – «Θέμα ημερών» το να γίνουν στόχοι οι βάσεις στην Ελλάδα

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επανέλαβε με έμφαση τις ανησυχητικές πληροφορίες που είχε μοιραστεί νωρίτερα με δημοσιογράφους στους διαδρόμους της Βουλής, περί πολεμικών drones που κατευθύνονταν στη Σούδα, αυτή τη φορά σε συνέντευξή του στο Action24.

Στη διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξης, ο κ. Κουτσούμπας κατήγγειλε τις «εγκληματικές» ευθύνες της κυβέρνησης σχετικά με τη διαχείριση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επιμένοντας ότι πολεμικά drones κατευθύνθηκαν και προς ελληνικά εδάφη, και συγκεκριμένα προς τη βάση της Σούδας.

«Είπα την πληροφορία που είχα, η οποία είναι έγκυρη, ότι τα 4 drone που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δύο αφορούσαν Σούδα και τα δύο Ακρωτήρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε επίσης ότι «υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας και ακολούθησε η απόφαση για αποστολή των Patriot στην Κάρπαθο. Αυτή είναι η ουσία και εδώ μπορεί να βγάλει κανείς τα συμπεράσματά του».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης διεθνώς, λέγοντας: «Το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιποίνων όλες οι βάσεις. Είναι θέμα ημερών και όσο εμπλεκόμαστε να γίνουν στόχοι. Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα, γίνονται στόχος αντιποίνων. Αυτό θα γίνει χειρότερο αν γενικευθεί το μπουρλότο στη Μέση Ανατολή».

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, διέψευσε τις δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα για τα drones στη Σούδα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν έχει καμία τέτοια πληροφόρηση» και προσθέτοντας ότι «έχουμε λάβει τα μέτρα μας».

