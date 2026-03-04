Δένδιας: Τα ιρανικά όπλα μπορούν να φτάσουν στα ελληνικά εδάφη αλλά είμαστε προστατευμένοι

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πλήρως προστατευμένη από ενδεχόμενα πυρά εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ και η Κύπρος μπορεί πλέον να αισθάνεται ασφαλής από τα ιρανικά πυρά, μετά την αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στη μεγαλόνησο που έσπευσαν να προστατεύσουν τον κυπριακό λαό.

Μιλώντας στον Alpha και στον Αντώνη Σρόιτερ, ο υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι η φρεγάτα «Κίμων» είναι άρτια εξοπλισμένη και προετοιμασμένη για ενδεχόμενη κρίση, ωστόσο, ακόμη δεν έχει λάβει μέρος σε επιχειρήσεις.

«Η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι προστατευμένη από ενδεχόμενα χτυπήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά όπλα οριακά μπορούν να φτάσουν στα ελληνικά εδάφη, ωστόσο, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα για να μην κινδυνέψουμε», είπε ο κ. Δένδιας απαντώντας στο εάν η Ελλάδα διατρέχει κίνδυνο.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα ότι δύο drones είχαν στόχο τη Σούδα, ο κ. Δένδιας απάντησε: «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση».

Σε ερώτηση για τη φρεγάτα «Κίμων» απάντησε: «Ξέρουν καλά το πλοίο τους. Το πλοίο δεν έχει ενταχθεί απολύτως επιχειρησιακά στο στόλο. Αν επιχειρήσει με το στόλο θα έχει δυσκολία επικοινωνίας. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Το πλοίο ως μονάδα όμως είναι απολύτως έτοιμο».

Σε ερώτηση για την Τουρκία απάντησε: «Η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα να υπερασπίσει το έδαφός της. Η παρουσία των ελληνικών αεροπλάνων και των πλοίων είναι για να προστατεύει το σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου. Προσφέρουμε συνολική υπηρεσία».

«Από πλευράς μου δεν υπήρξε επαφή με τους Τούρκους δεν ξέρω αν μίλησε το υπουργείο Εξωτερικών», πρόσθεσε και σε ερώτημα για τα τουρκικά ΜΜΕ που ζητούν από την Άγκυρα να στείλει και εκείνη δυνάμεις, ο υπουργός Άμυνας απάντησε: «Από ποιον να προστατεύσει η Τουρκία. Η Χεζμπολάχ είναι κοντά στην Τουρκία, άρα από ποιον να προστατεύσει. Ισως είναι μια καλή ευκαιρία να τις πάρει πίσω (σ.σ. δυνάμεις)».

