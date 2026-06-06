Διετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο €100.000 στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ζητά η ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ζητά με καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Στην καταγγελία της η ΚΑΕ επικαλείται και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.
Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Διαβάστε επίσης:
Καλλιτεχνική κολύμβηση: «Χάλκινη» η Κασβίκη στο ευρωπαϊκό παίδων, κορασίδων
Μουντιάλ 2026: Το Ιράν καταγγέλει «διακριτική μεταχείριση» για τις βίζες
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58: Ισοφάρισαν τη σειρά οι «πράσινοι» με ηγέτη τον Χέις-Ντέιβις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.