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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

06.06.2026 17:12

Μουντιάλ 2026: Αυτή είναι η φετινή πρόβλεψη του μαθηματικού που βρήκε τους 3 προηγούμενους νικητές

06.06.2026 17:12
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Σύμφωνα με το ESPN, ο Γερμανός οικονομολόγος και αναλυτής, Γιόαχιμ Κλέμεντ, γνωστός για το εντυπωσιακό ιστορικό τριών διαδοχικών σωστών προβλέψεων στα Μουντιάλ (Γερμανία 2014, Γαλλία 2018, Αργεντινή 2022), έχρισε τους Ολλανδούς φαβορί για νικητές της διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό, κόντρα στην Πορτογαλία.

Το μαθηματικό μοντέλο του Γιόαχιμ Κλέμεντ δεν βασίζεται αποκλειστικά σε αθλητικά δεδομένα. Λαμβάνει υπόψη το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε χώρας, καθώς επηρεάζει άμεσα τις αθλητικές υποδομές τον πληθυσμό, τη θέση της εθνικής ομάδας στη διεθνή κατάταξη, τη σημασία που έχει το ποδόσφαιρο στην κοινωνία, αλλά και έναν παράγοντα τύχης που ο ίδιος δεν διστάζει να υπογραμμίζει. Χαρακτηριστικό είναι ότι το μοντέλο πηγάζει από μελέτη του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, η οποία συνδυάζει οικονομικές και δημογραφικές μεταβλητές για να εκτιμήσει τις πιθανότητες επιτυχίας εθνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις.

Ακόμα, σύμφωνα με την προσομοίωση του Γιόαχιμ Κλέμεντ, η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον ημιτελικό και θα προκριθεί στον τελικό, στον οποίο θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι θα φτάσουν στον τελικό νικώντας την Αγγλία στο άλλο ημιτελικό. Αν επαληθευτεί η πρόβλεψη, η Ολλανδία θα κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της, μία ομάδα που έχει παίξει ήδη τρεις τελικούς Μουντιάλ χωρίς να κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο.

Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν αρχίζει τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026, στις 14 Ιουνίου, απέναντι στην Ιαπωνία, σε έναν όμιλο που περιλαμβάνει επίσης τη Σουηδία και την Τυνησία.

Ο Κλέμεντ προειδοποιεί

Ωστόσο, ο ίδιος ο Γιόαχιμ Κλέμεντ είναι ο πρώτος που αποστασιοποιείται από τις προβλέψεις του.

Ειδικότερα, μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel», ανέφερε ότι όταν η πρόβλεψη του 2014 βγήκε σωστή, εξεπλάγη κυρίως γιατί κανείς δεν πίστευε ότι ευρωπαϊκή ομάδα μπορούσε να κερδίσει Μουντιάλ στη Νότια Αμερική. «Την πρώτη φορά τρόμαξα όταν η Γερμανία έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Βραζιλία», είπε χαρακτηριστικά.

Για την πρόβλεψή του αναφορικά με το Μουντιάλ 2026, ο ίδιος δήλωσε κατηγορηματικά: «Είναι εντελώς παράλογο. Είναι σαν να παίζεις λαχείο. Σαν να ρίχνεις ένα νόμισμα. Μπορεί να βγει κορώνα τέσσερις φορές στη σειρά, αλλά αυτό δεν εγγυάται ότι θα βγει και την πέμπτη».

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