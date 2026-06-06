Οικονομάκου για τον «μυστικό» γάμο με τον Τσερέλα: «Πρώτη φορά κατάλαβα το μυστήριο του γάμου» (Video)

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» βρέθηκε η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία συνομίλησε με τη Ναταλία Γερμανού για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Λίγο πριν από το τέλος της συνέντευξης, η συζήτηση στράφηκε στον γάμο της με τον Μπρούνο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα το ίδιο Σαββατοκύριακο με τον τελικό της Eurovision. Η ηθοποιός εξήγησε τους λόγους που επέλεξε να κρατήσει τη σημαντική αυτή στιγμή μακριά από τη δημοσιότητα, ενώ μίλησε και για τα συναισθήματα που βίωσε εκείνη την ημέρα.

Γιατί επέλεξαν εκείνη τη συγκεκριμένη ημερομηνία

Η Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε πως η ημερομηνία προέκυψε κυρίως λόγω των συνθηκών που εξυπηρετούσαν το ζευγάρι και όχι εξαιτίας κάποιας στρατηγικής επιλογής.

«Ήταν ένα σαββατοκύριακο που ο Μπρούνο θα ήταν εδώ, ήταν μια ημερομηνία που ταίριαζε πολύ, γιατί κάποια σαββατοκύριακα υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν είχα τα παιδιά… Οπότε, ήταν ένα σαββατοκύριακο που έπαιζε πολύ και έτυχε, δεν είχα ιδέα για τη Eurovision.»

Η επιθυμία να μείνει ο γάμος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Όπως παραδέχθηκε, το μεγαλύτερο ζητούμενο ήταν να διατηρηθεί η στιγμή αυτή αυστηρά προσωπική και να τη ζήσουν μόνο με τους ανθρώπους που ήθελαν δίπλα τους.

«Παρακαλούσα να συμβεί αυτό που τελικά συνέβη. Δεν το πιστεύω ότι τελικά έμεινε έτσι κλειστά και το ζήσαμε με όλη αυτή την πραότητα, τη γαλήνη και τη συναισθηματική φόρτιση, όπως το θέλαμε. Ήμασταν 15 άτομα και για πρώτη φορά κατάλαβα το μυστήριο του γάμου, το ένιωσα πρώτη φορά.»

«Ήταν μοναδική εμπειρία»

Η ηθοποιός εξήγησε πως, παρότι έχει βρεθεί σε πολλούς γάμους και έχει παντρευτεί ξανά στο παρελθόν, αυτή τη φορά βίωσε την εμπειρία με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

«Έχω παρευρεθεί σε πάρα πολλούς γάμους, έχω ξαναπαντρευτεί… Σαν νύφη έχεις πάντα αυτή την αγωνία και το στρες να πάνε όλα καλά, να είναι όλα τέλεια, να περάσουν όλοι ωραία… Έχεις το νου σου σε πολλά πράγματα. Ήταν όλο πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ήταν μοναδική εμπειρία.»

Η ανάγκη για έναν γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο

Κλείνοντας, η Αθηνά Οικονομάκου τόνισε πόσο σημαντικό ήταν για την ίδια να παραμείνει η τελετή σε έναν πολύ κλειστό κύκλο, μακριά από τη δημοσιότητα και τα σχόλια.

«Χάρηκα που καταφέραμε κι έμεινε όπως το θέλαμε, στον κλειστό κύκλο που θέλαμε και έμεινε για εμάς, προσωπικό. Το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη», είπε η Αθηνά Οικονομάκου.

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