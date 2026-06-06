Καλάβρια για Μαστροκώστα: «Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, πιστεύω ότι είναι εδώ και μας ακούει»

Για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα μίλησε η Μαρία Καλάβρια στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα».

«Ο Τραϊανός και η Γωγώ ήταν από τα ωραιότερα ζευγάρια. Μια πραγματική αγάπη. Μου είχε ζητηθεί πολλές φορές να μιλήσω για τη Γωγώ και δεν το έκανα. Δε θεωρώ ότι πρέπει να πω κάτι. Μου λείπει πολύ. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό που έχει συμβεί. Ήταν σπάνια η αγάπη με τον Τραϊανό. Και ο Τραϊανός είναι ένας άνθρωπος υπόδειγμα, και η Γωγώ ήταν, γι’ αυτό ταίριαξαν», ανέφερε.

«Έχω γνωρίσει γυναίκες που βοηθήθηκαν από τη Γωγώ. Ήταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Πιστεύω ότι είναι εδώ και μας ακούει. Είμαι κοντά στην οικογένεια. Κάνω πολλή παρέα και με την αδελφή της. Τώρα όμως χρειάζονται όλοι τον χρόνο τους για να μπορέσουν να εξοικειωθούν με αυτό που έχει συμβεί. Μακάρι να είχαμε κι εμείς τη δύναμη που είχε η Γωγώ», πρόσθεσε.

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