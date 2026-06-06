Ταυτοποιήθηκε ο διαχειριστής του λογαριασμού «Soula Glamorous» έπειτα από μήνυση του Στάθη Σχίζα

Τρία χρόνια μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει ο Στάθης Σχίζας κατά αγνώστων, σχετικά με αναρτήσεις που τον αφορούσαν στον λογαριασμό «Soula Glamorous» στο Instagram, η υπόθεση φαίνεται να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2023, μετά την αποχώρησή του από το «Survivor All Star», ο επιχειρηματίας και πρώην παίκτης του ριάλιτι προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων, έπειτα από δημοσιεύματα και αναρτήσεις του συγκεκριμένου λογαριασμού που περιείχαν αναφορές στο πρόσωπό του, στη σχέση του, αλλά και στο παιδί του. Με τη μήνυση ζητούσε από τις αρμόδιες αρχές να ταυτοποιήσουν το πρόσωπο που διαχειριζόταν τον λογαριασμό και να κινηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Ύστερα από έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, φέρεται να ταυτοποιήθηκε ο διαχειριστής του λογαριασμού, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί για τις αρχές του 2027.

Η δικηγόρος του Στάθη Σχίζα, Γιούλη Ρετζέπη, δήλωσε σχετικά:

«Η εξέλιξη της ποινικής δίωξης σε βάρος του προσώπου που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο προφίλ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρώτον, διότι καταδεικνύει την ουσιαστική βασιμότητα της μήνυσής μας και, δεύτερον, διότι πρέπει να γίνει σαφές προς όλους ότι δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία και να προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη συνανθρώπων τους. Πρέπει, επίσης, να κατανοήσουν ότι η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της κατάλληλης έρευνας, έχει τη δυνατότητα να τους εντοπίσει.

Όπως είχαμε δηλώσει τόσο εγώ όσο και ο εντολέας μου, κ. Σχίζας, μετά την κατάθεση της μήνυσης το 2023, θα φτάσουμε την υπόθεση μέχρι το τέλος. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την τιμή και την υπόληψη ενός ανθρώπου. Είναι απαράδεκτο να διατυπώνονται δημόσια τέτοια σχόλια, τα οποία βλέπει και υφίσταται ένα παιδί, παρακολουθώντας να θίγεται με αυτόν τον τρόπο ο πατέρας του. Σε μια εποχή όπου η βία και η έκρηξη μίσους μέσω του διαδικτύου έχουν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνες, η προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών μας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη».

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