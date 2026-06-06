Και ξαφνικά τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα: Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά για το τέλος του «Έχω παιδιά»

Το δικό της «αντίο» στη σειρά του Mega που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι είπε η Ευγενία Σαμαρά με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «μαμά» του Τάσου και της Χαράς ανάρτησε στο Instagram βίντεο με στιγμές από τα γυρίσματα της οικογενειακής σειράς που φέτος ρίχνει αυλαία και έγραψε: «Η βασική έκφραση των τελευταίων ημερών είναι δεν επιθυμώ. Δεν επιθυμώ να αφήσω πίσω μου μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Δεν επιθυμώ να μην ζω σε αυτό το σπίτι που για δύο χρόνια ήταν το πιο σπιτένιο σπίτι όλου του κόσμου. Δεν επιθυμώ να μην βλέπω αυτήν την οικογένεια καθημερινά…. Και κάπου μέσα σ’ αυτό το δεν επιθυμώ φυτρώνει ευγνωμοσύνη τεράστια!!! Και ξαφνικά τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα για το πόσο τυχερή έχω υπάρξει που έζησα πλάι σε αυτά τα πλάσματα. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ», έγραψε.

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