search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.06.2026 17:45
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.06.2026 15:58

Και ξαφνικά τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα: Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά για το τέλος του «Έχω παιδιά»

06.06.2026 15:58
exw_paidia

Το δικό της «αντίο» στη σειρά του Mega που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι είπε η Ευγενία Σαμαρά με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «μαμά» του Τάσου και της Χαράς ανάρτησε στο Instagram βίντεο με στιγμές από τα γυρίσματα της οικογενειακής σειράς που φέτος ρίχνει αυλαία και έγραψε: «Η βασική έκφραση των τελευταίων ημερών είναι δεν επιθυμώ. Δεν επιθυμώ να αφήσω πίσω μου μια από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Δεν επιθυμώ να μην ζω σε αυτό το σπίτι που για δύο χρόνια ήταν το πιο σπιτένιο σπίτι όλου του κόσμου. Δεν επιθυμώ να μην βλέπω αυτήν την οικογένεια καθημερινά…. Και κάπου μέσα σ’ αυτό το δεν επιθυμώ φυτρώνει ευγνωμοσύνη τεράστια!!! Και ξαφνικά τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα για το πόσο τυχερή έχω υπάρξει που έζησα πλάι σε αυτά τα πλάσματα. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ», έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Καλάβρια για Μαστροκώστα: «Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, πιστεύω ότι είναι εδώ και μας ακούει»

Κοινή ανακοίνωση Τσουβέλα και Καρύδη για τα προσβλητικά σχόλια που δέχθηκαν

Τσουβέλας για τη σύντροφό του: «Θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη για τα απαξιωτικά σχόλια» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gallia exafanisi 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία 11χρονης στη Γαλλία: Ο 41χρονος ύποπτος αρνείται τις κατηγορίες – Σειρά καταγγελιών σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Παραλήρημα Χέγκσεθ: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την εισβολή «επικίνδυνων ιδεολογιών» που φτάνουν μέσω θαλάσσης

bartzokas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννακόπουλος: Δημοσίευσε βίντεο με το επεισόδιο Μπαρτζώκα-Αρώνη – Ο πλήρης διάλογός τους

gynaikoktonia-kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Προφυλακιστέος ο 41χρονος γυναικοκτόνος μετά την απολογία του – Τι υποστήριξε για τις ηχογραφήσεις

oikonomakou-new
LIFESTYLE

Οικονομάκου για τον «μυστικό» γάμο με τον Τσερέλα: «Πρώτη φορά κατάλαβα το μυστήριο του γάμου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

canolli_almiro_sintagi
CUCINA POVERA

Αλμυρά κανόλι από ψωμί του τοστ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

wim-wenders
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Βιμ Βέντερς αποσύρει ταινία του 1975 μετά τη συγγνώμη στη Ναστάζια Κίνσκι - Ήταν 13 ετών και συμμετείχε σε γυμνή σκηνή

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.06.2026 17:44
gallia exafanisi 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία 11χρονης στη Γαλλία: Ο 41χρονος ύποπτος αρνείται τις κατηγορίες – Σειρά καταγγελιών σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Παραλήρημα Χέγκσεθ: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την εισβολή «επικίνδυνων ιδεολογιών» που φτάνουν μέσω θαλάσσης

bartzokas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννακόπουλος: Δημοσίευσε βίντεο με το επεισόδιο Μπαρτζώκα-Αρώνη – Ο πλήρης διάλογός τους

1 / 3