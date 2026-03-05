Τα αραβικά κράτη «ξεμένουν» επικίνδυνα από αναχαιτιστικούς πυραύλους

Τα αραβικά κράτη στον Περσικό Κόλπο έχουν επικίνδυνα χαμηλά αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων, δήλωσαν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο CBS News.

Οι κυβερνήσεις στην περιοχή έχουν ζητήσει από τις ΗΠΑ να επιταχύνουν τις νέες προμήθειες και τους έχει ειπωθεί ότι αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον δημιουργούν μια ομάδα εργασίας για να το πράξουν – αλλά φαίνεται πως αυτό δεν συμβαίνει τόσο γρήγορα όσο χρειάζεται.

Τα εκατοντάδες drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν αποτελούν μια πρόσθετη επιπλοκή. Οι αξιωματούχοι εικάζουν ότι το Ιράν χτυπά σκόπιμα τα αραβικά κράτη για να τα κάνει να πιέσουν τις ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο.

Την Τετάρτη, ο στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, απέρριψε τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό και δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο ότι υπήρχαν επαρκή «πυρομαχικά ακριβείας για το έργο που έχει αναληφθεί, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα».

Τρεις περιφερειακοί αξιωματούχοι αναγνώρισαν επίσης ότι η επικοινωνία είναι δύσκολη, καθώς, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τη θητεία του, ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει στείλει πρεσβευτές σε πολλές από τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Ιορδανίας και του Κατάρ.

Λόγω της έλλειψης υποψηφιοτήτων ή της αργής επιβεβαίωσης, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ είναι μεταξύ των τοποθεσιών χωρίς αμερικανό εκπρόσωπο στη χώρα και βασίζονται σε επιτετραμμένους.

Ο Amer Ghalib, πρώην δήμαρχος του Hamtramck, στο Μίσιγκαν, προτάθηκε για πρέσβης στο Κουβέιτ, αλλά δεν τα κατάφερε κατά τη διάρκεια των ακροάσεων επικύρωσης λόγω ερωτήσεων σχετικά με τις προηγούμενες αντισημιτικές και εμπρηστικές αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν επίσης περιορισμένο προσωπικό σε σύγκριση με προηγούμενες κυβερνήσεις, γεγονός που αφήνει λιγότερα σημεία επαφής. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, δεν χειρίζονται ζητήματα διαχείρισης χωρών.

Εκτός από τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, το Κουβέιτ έχει επίσης δεχθεί εισερχόμενα πυρά από το κοντινό Ιράκ, όπου πολιτοφυλακές έχουν εκτοξεύσει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περιοχές αμάχων.

Εν τω μεταξύ, 10 άτομα που πιστεύεται ότι είναι Ιρανοί πράκτορες συνελήφθησαν την Τετάρτη στο Κατάρ ως ύποπτα για σχεδιασμό επιθέσεων. Υπάρχει ανησυχία για αδρανείς πυρήνες και ριζοσπαστικοποίηση μεταξύ των σιιτικών μουσουλμανικών πληθυσμών σε ορισμένες χώρες όπως το Μπαχρέιν.

Επίσης, πολλοί αξιωματούχοι εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τους Κούρδους μαχητές που αναμένεται να εισέλθουν στο Ιράν, λέγοντας ότι η εισαγωγή θρησκευτικής σύγκρουσης στην ήδη εύθραυστη κατάσταση θα είναι επιζήμια και θα προκαλέσει επίσης τριβές με την Τουρκία, η οποία φοβάται τους Κούρδους αυτονομιστές.

