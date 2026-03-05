Εκτός ελέγχου ο Τραμπ, θέλει να επιλέξει τον επόμενο ηγέτη του Ιράν – Νέο ξέσπασμα κατά Σάντσεθ και Στάρμερ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του την Πέμπτη στο Axios ότι πρέπει να συμμετέχει προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν — όπως ακριβώς συνέβη και στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, είναι ο πιο πιθανός διάδοχος — ενώ ξεκαθάρισε ότι θεωρεί αυτό το αποτέλεσμα απαράδεκτο.

Για αρκετές ημέρες, το ιρανικό καθεστώς έχει αναβάλει την ανακοίνωση του νέου ανώτατου ηγέτη. Αλλά δηλώσεις Ιρανών πολιτικών την Πέμπτη υποδηλώνουν ότι μια ανακοίνωση θα μπορούσε να είναι επικείμενη.

«Σπαταλούν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ασήμαντος. Πρέπει να συμμετέχω στον διορισμό, όπως με την Ντέλσι [Ροντρίγκεζ] στη Βενεζουέλα», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι αρνείται να δεχτεί έναν νέο Ιρανό ηγέτη που θα συνεχίσει τις πολιτικές του Χαμενεΐ, οι οποίες, όπως είπε, θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στον πόλεμο «σε πέντε χρόνια».

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», είπε ο Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον ευρωπαίων συμμάχων σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εφημερίδα The Post την Πέμπτη, λέγοντας ότι η Ισπανία είναι «ηττημένη» και υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ θα έπρεπε να υποστηρίζει την εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν «χωρίς αμφιβολία».

«Έχουμε πολλούς νικητές, αλλά η Ισπανία είναι ηττημένη (loser) και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ απογοητευτικό», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη με την εφημερίδα The Post. «[Η Ισπανία] είναι πολύ εχθρική προς το ΝΑΤΟ».

«Δεν πληρώνουν τους μερίδιό τους — είναι οι μόνοι που ψήφισαν κατά της πληρωμής του 5% και είναι πολύ εχθρικοί προς όλους», είπε, αναφερόμενος στη δέσμευση της συμμαχίας να συνεισφέρει το 5% του ΑΕΠ της στην άμυνα.

«Δεν είμαστε ομαδικός παίκτης, και δεν πρόκειται να είμαστε ομαδικός παίκτης ούτε με την Ισπανία».

Ερωτηθείς για δημοσίευμα της Telegraph σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ είχε αποκαλέσει τον Στάρμερ «χαμένο» σε ιδιωτικές συνομιλίες, ο Τραμπ ήταν ωμός.

«Λοιπόν, δεν είναι ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, ας το θέσω έτσι», είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας μια ατάκα από νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Τραμπ έχει απογοητευτεί με τον Στάρμερ επειδή δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην αμερικανική και ισραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμού του Ιράν.

«Ήταν πολύ απογοητευτικό — η απόδοσή του, που σχετίζεται με την τρομερή μας επίθεση σε ένα εχθρικό έθνος», είπε ο Τραμπ. «Θα έπρεπε να μας δίνει, χωρίς αμφιβολία ή δισταγμό, πράγματα όπως βάσεις».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι εξεπλάγη από την αντίσταση του Στάρμερ να συνεργαστεί με το Πεντάγωνο, δεδομένης της στενής συμμαχίας του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.

«Θα έπρεπε σίγουρα να μπορούμε να βασιστούμε σε αυτούς», είπε. «Έμεινα πολύ έκπληκτος με τον Κιρ. Πολύ απογοητευμένος».

Ο πρόεδρος είπε ότι αυτός και ο Στάρμερ είχαν μιλήσει πρόσφατα, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

«Τα πάω καλά μαζί του», είπε ο Τραμπ. «Αλλά αυτός, μερικές φορές δεν κάνει πράγματα που θα έπρεπε να κάνει».

Ο Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση πολιτικά στο εσωτερικό λόγω εν μέρει των επιπτώσεων των αρχείων Επστάιν που επηρεάζουν βασικά πρόσωπα της Βρετανίας, έχει υποστηρίξει την απόφασή του να μην συμμετάσχει σε επιθέσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενος την έλλειψη ενός «μελετημένου σχεδίου».

«Ενώ η περιοχή έχει βυθιστεί στο χάος, η εστίασή μου είναι στην παροχή ήρεμης, ισορροπημένης ηγεσίας προς το εθνικό συμφέρον», δήλωσε ο Στάρμερ. «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τη δύναμη να στηρίζουμε σθεναρά τις αξίες και τις αρχές μας, ανεξάρτητα από την πίεση να κάνουμε το αντίθετο».

Αλλά είπε ότι η κατάσταση άλλαξε αφότου το Ιράν ξεκίνησε αντίποινα σε χώρες του Κόλπου. Την Πέμπτη, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στο Κατάρ και ελικόπτερα με δυνατότητες κατά των drones στην Κύπρο για να βοηθήσουν στην άμυνα.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η προστασία του λαού μας», είπε.

