Ξυλοδαρμός Αιγυπτίων στην Καλλιθέα: Έρευνες για τους 2 άνδρες που ήταν παρόντες στην επίθεση του οδοντιάτρου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της επίθεσης στην Καλλιθέα, όπου οδοντίατρος φέρεται να επιτέθηκε με ρόπαλο σε δύο Αιγύπτιους. Βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι Αρχές καταγράφει, σύμφωνα με πληροφορίες, και άλλα άτομα στο σημείο, με τους αστυνομικούς να αναζητούν τον ακριβή ρόλο τους στο περιστατικό.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από βίντεο που έχει καταγραφεί από κατάστημα της περιοχής και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών, δύο άτομα ντυμένα με μαύρα ρούχα φέρονται να βρίσκονταν κοντά στον οδοντίατρο πριν και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη στιγμή που ο οδοντίατρος φέρεται να χτυπά με το ρόπαλο τον ένα Αιγύπτιο, ο δεύτερος που βρισκόταν στη στάση απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα δύο άτομα με τα μαύρα ρούχα εμφανίζονται να τον ακινητοποιούν και να τον οδηγούν απέναντι, προς το σημείο όπου βρισκόταν ο ομογενής.

Το βίντεο φέρεται να δείχνει ότι όταν ο άνδρας μεταφέρεται απέναντι, γονατίζει και σηκώνει τα χέρια ψηλά, χωρίς να δέχεται χτυπήματα με το ρόπαλο. Ωστόσο, οι κινήσεις των εμπλεκομένων και ο ακριβής ρόλος κάθε προσώπου αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αστυνομικές αρχές.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν οδηγήσει τους αστυνομικούς στην αναζήτηση δύο ακόμη ατόμων που ενδεχομένως συνδέονται με την υπόθεση, καθώς εξετάζεται αν είχαν ενεργό συμμετοχή στο περιστατικό ή αν βρέθηκαν τυχαία στο σημείο.

Στο βίντεο καταγράφεται επίσης και μία γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να είναι η σύζυγος του ομογενή.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τη συλλογή και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης και να εξακριβωθεί ο βαθμός εμπλοκής όλων των προσώπων που εμφανίζονται στα σχετικά πλάνα.

Διώξεις σε όλους

Η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος των τριών συλληφθέντων για το περιστατικό. σχηματίζοντας μάλιστα δυο ξεχωριστές δικογραφίες.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο 55χρονος οδοντίατρος.



Συγκεκριμένα, η πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε από την εισαγγελία είναι βάρος του 55χρονου ο οποίος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου.

Η δεύτερη δικογραφία αφορά στους δύο Αιγύπτιους στους οποίους ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Και αυτή η δικογραφία παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές, με την δίκη να αναβάλλεται για τις 19 Ιουνίου. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να προσκομιστεί βιντεοληπτικό υλικό από την υπεράσπιση για να διασαφηνιστεί τι έχει συμβεί.

«Φωτογράφιζαν και ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας», λέει η σύζυγος του οδοντίατρου

«Μπήκαν στην αυλή και φωτογράφιζαν το σπίτι» οι δύο Αιγύπτιοι στην Καλλιθέα, σύμφωνα με την σύζυγο του ομογενή που τους ξυλοκόπησε με ρόπαλο. Μετά το επεισόδιο συνελήφθησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής.

Η σύζυγος του ομογενή είπε πως είναι σε σοκ και ισχυρίστηκε πως οι δύο Αιγύπτιοι «ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε εμάς. Πηγαινοέρχονταν. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας γύρω-γύρω».

«Τον πήρα τηλέφωνο (σύζυγο), του λέω “δεν μου αρέσει είναι… έτσι”. Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την αστυνομία να πάρω. Αλλά αυτοί με το που με είδαν και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι ήθελαν δήθεν το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει άλλα του είπαν. Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλούσαν άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκαν στην αυλή, στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», είπε στο MEGA.

«Βγήκε έξω με το ρόπαλο και τον χτύπησε τρεις φορές στο κεφάλι»: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει την επίθεση

Τις στιγμές του σοβαρού επεισοδίου στην Καλλιθέα όπου ο 55χρονος επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ σε δύο Αιγύπτιους περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

«Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε τρεις φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι», είπε στον ΣΚΑΪ η γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

«Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα να μην κουνηθούνε να έρθει η αστυνομία», πρόσθεσε και εξήγησε ότι συγκεντρώθηκε κόσμος για να βοηθήσει και ζητούσε από τον δράστη να σταματήσει να τους χτυπά.

Η αυτόπτης μάρτυρας είπε επίσης ότι οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο σημείο ξέπλυναν με νερό τις πληγές του θύματος.

Διαβάστε επίσης:

Πανελλήνιες ΕΠΑΛ 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα 3 πρώτα μαθήματα ειδικότητας

Ηράκλειο: Βαρύ πρόστιμο και φυλάκιση στον ιδιοκτήτη του «Άτλαντα» – Ήταν δεμένος σε χωράφι, υποσιτισμένος με κομμένο πόδι

Καλαμάτα: Στον ανακριτή ο 41χρονος γυναικοκτόνος

