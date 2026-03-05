search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 19:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 17:26

Πόσο μακριά φτάνουν οι πύραυλοι του Ιράν και ποιες χώρες κινδυνεύουν

05.03.2026 17:26
Iran

Πολυεπίπεδες επιθέσεις έχει εξαπολύσει το Ιράν σε αντίποινα για τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές το Ιράν διαθέτει το πιο μεγάλο και πιο πολυεπίπεδο πυραυλικό οπλοστάσιο στη Μέση Ανατολή. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει να επιτύχει χτυπήματα μεγάλης εμβέλειας χωρίς τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών. 

Με την πολεμική αεροπορία να απαρχαιώνεται λόγω των κυρώσεων, οιπύραυλοι έγιναν ραχοκοκαλιά της αμυντικής στρατηγικής του Ιράν.

Μπορεί να χτυπήσει τις ΗΠΑ;

Οι πύραυλοι με τη μεγαλύτερη εμβέλεια μπορούν να διανύσουν απόσταση 2.000 -2.500 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ, στις αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο και πιο βαθιά στην περιοχή. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φτάσουν στις ΗΠΑ, όπως υποστήριξαν ορισμένοι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ.

Πόσο βαθιά μπορούν να χτυπήσουν στη Μέση Ανατολή;

Οι πύραυλοι μικρής εμβέλειας μπορούν να φτάσουν σε απόσταση 150-800 χλμ. Και είναι κατασκευασμένοι για γρήγορα χτυπήματα σε κοντινούς στρατιωτικούς στόχους. Τα κύρια συστήματα είναι οι παραλλαγές του πυραύλου Fateh: Zolfaghar, Qiam-1 και οι παραλλαγές του πυραύλου Shahab-1/2. 

Συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί η μικρή τους εμβέλεια και η ταχύτητα, καθώς περιορίζονται οι δυνατότητες αποτροπής. 

Οι πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς, φτάνοντας σε απόσταση 1.000-2.000 χλμ, μπορούν να χτυπήσουν το Ισραήλ και τις βάσεις των ΗΠΑ σε Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Sejjil ξεχωρίζει, καθώς λειτουργεί με στερεά καύσιμα, επιτρέποντας ταχύτερη εκτόξευση. 

Οι πύραυλοι κρουζ πετούν χαμηλά, ακολουθούν το ανάγλυφο του εδάφους και είναι συχνά πιο δύσκολο να ανιχνευθούν. Ειδικά όταν εκτοξεύονται μαζί με drones ή βολές που έχουν σχεδιαστεί για να εξουδετερώνουν τις αεροπορικές άμυνες, υπερφοτώνοντας τες.

Το Ιράν εκτιμάται ευρέως ότι διαθέτει πυραύλους κρουζ για επίθεση εδάφους και κατά πλοίων, όπως οι Soumar, Ya-Ali, οι παραλλαγές Quds, Hoveyzeh, Paveh και Ra’ad. Ο Soumar έχει εμβέλεια 2.500 χλμ. (1.553 μίλια).

Τα drones

Ένα άλλο επίπεδο της στρατηγικής άμυνας του Ιράν είναι τα drones. Είναι πιο αργά από τους πυραύλους, αλλά φθηνότερα. Μπορούν να εκτοξευτούν μαζικά για να θέσουν σε πολιορκία επί ώρες αεροδρόμια, λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. 

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αν η σύγκρουση βαθύνει, η Τεχεράνη μπορεί να καταφύγει στην τακτική κορεσμού.

Διαβάστε επίσης

Φιλοαμερικανικές κουρδικές δυνάμεις προετοιμάζονται για πιθανή χερσαία εισβολή στο Ιράν

Το ακραίο σενάριο διάλυσης του Ιράν σε περιφερειακές ενότητες: Αναλύσεις δυτικών think tanks για την επόμενη μέρα του πολέμου

Reuters: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να χτυπήσει τις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν, βομβαρδίζει την Τεχεράνη το Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

dubai ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Τα αραβικά κράτη «ξεμένουν» επικίνδυνα από αναχαιτιστικούς πυραύλους

Tileorasi
MEDIA

Νέο σερί πρωτιάς στην τηλεθέαση «χτίζει» ο Alpha και νέο limit up σημειώθηκε στο ΕΡΤNews την Τετάρτη (4/3)

plug-in-hybrid_aftokinito_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου ενός plug in υβριδικού είναι αρκετά μεγαλύτερη από την εργοστασιακή, σύμφωνα με έρευνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 19:24
ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν, βομβαρδίζει την Τεχεράνη το Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

dubai ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Τα αραβικά κράτη «ξεμένουν» επικίνδυνα από αναχαιτιστικούς πυραύλους

1 / 3