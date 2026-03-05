Πόσο μακριά φτάνουν οι πύραυλοι του Ιράν και ποιες χώρες κινδυνεύουν

Πολυεπίπεδες επιθέσεις έχει εξαπολύσει το Ιράν σε αντίποινα για τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές το Ιράν διαθέτει το πιο μεγάλο και πιο πολυεπίπεδο πυραυλικό οπλοστάσιο στη Μέση Ανατολή. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει να επιτύχει χτυπήματα μεγάλης εμβέλειας χωρίς τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών.

Με την πολεμική αεροπορία να απαρχαιώνεται λόγω των κυρώσεων, οιπύραυλοι έγιναν ραχοκοκαλιά της αμυντικής στρατηγικής του Ιράν.

Μπορεί να χτυπήσει τις ΗΠΑ;

Οι πύραυλοι με τη μεγαλύτερη εμβέλεια μπορούν να διανύσουν απόσταση 2.000 -2.500 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ, στις αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο και πιο βαθιά στην περιοχή. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φτάσουν στις ΗΠΑ, όπως υποστήριξαν ορισμένοι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ.

Πόσο βαθιά μπορούν να χτυπήσουν στη Μέση Ανατολή;

Οι πύραυλοι μικρής εμβέλειας μπορούν να φτάσουν σε απόσταση 150-800 χλμ. Και είναι κατασκευασμένοι για γρήγορα χτυπήματα σε κοντινούς στρατιωτικούς στόχους. Τα κύρια συστήματα είναι οι παραλλαγές του πυραύλου Fateh: Zolfaghar, Qiam-1 και οι παραλλαγές του πυραύλου Shahab-1/2.

Συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί η μικρή τους εμβέλεια και η ταχύτητα, καθώς περιορίζονται οι δυνατότητες αποτροπής.

Οι πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς, φτάνοντας σε απόσταση 1.000-2.000 χλμ, μπορούν να χτυπήσουν το Ισραήλ και τις βάσεις των ΗΠΑ σε Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Sejjil ξεχωρίζει, καθώς λειτουργεί με στερεά καύσιμα, επιτρέποντας ταχύτερη εκτόξευση.

Οι πύραυλοι κρουζ πετούν χαμηλά, ακολουθούν το ανάγλυφο του εδάφους και είναι συχνά πιο δύσκολο να ανιχνευθούν. Ειδικά όταν εκτοξεύονται μαζί με drones ή βολές που έχουν σχεδιαστεί για να εξουδετερώνουν τις αεροπορικές άμυνες, υπερφοτώνοντας τες.

Το Ιράν εκτιμάται ευρέως ότι διαθέτει πυραύλους κρουζ για επίθεση εδάφους και κατά πλοίων, όπως οι Soumar, Ya-Ali, οι παραλλαγές Quds, Hoveyzeh, Paveh και Ra’ad. Ο Soumar έχει εμβέλεια 2.500 χλμ. (1.553 μίλια).

Τα drones

Ένα άλλο επίπεδο της στρατηγικής άμυνας του Ιράν είναι τα drones. Είναι πιο αργά από τους πυραύλους, αλλά φθηνότερα. Μπορούν να εκτοξευτούν μαζικά για να θέσουν σε πολιορκία επί ώρες αεροδρόμια, λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αν η σύγκρουση βαθύνει, η Τεχεράνη μπορεί να καταφύγει στην τακτική κορεσμού.

