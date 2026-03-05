Reuters: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να χτυπήσει τις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο πόλεμος του Ισραήλ στο Ιράν εισέρχεται στη δεύτερη φάση του, κατά την οποία τα μαχητικά αεροσκάφη του θα επιτεθούν σε θέσεις βαλλιστικών πυραύλων που είναι θαμμένες βαθιά στο υπέδαφος, ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν την στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στο Reuters.

Η κοινή αεροπορική επίθεση με τις ΗΠΑ στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, αφού οι ομοβροντίες σκότωσαν τους ηγέτες της χώρας και πυροδότησαν έναν περιφερειακό πόλεμο με ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ, τον Κόλπο και το Ιράκ, και ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχει πλήξει εκατοντάδες ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων πάνω από το έδαφος που θα μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινές πόλεις. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει ​καταφύγια αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων και εξοπλισμού, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ​θέματος.

Μία ανέφερε ότι το Ισραήλ στόχευε να εξουδετερώσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του πολέμου, ⁠η οποία επικεντρώθηκε επίσης στην εξάλειψη της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό των ​σχεδίων επίθεσης. Ο στρατός έχει προηγουμένως ισχυριστεί ότι ισραηλινός καθώς και ο αμερικανικός στρατός ανέλαβαν τον έλεγχο μεγάλου μέρους του εναέριου χώρου του Ιράν τις πρώτες ημέρες των ​επιθέσεων.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, ο στρατός ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Πολεμική Αεροπορία έπληξε «μια υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιείται από το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων και χώρους αποθήκευσης πυραύλων που προορίζονται για χρήση εναντίον αεροσκαφών».

Ο στρατός δεν έχει ανακοινώσει προηγουμένως επιθέσεις σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, σύμφωνα με μια ανασκόπηση των δημόσιων δηλώσεών του από την έναρξη των κοινών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ το Σάββατο.

Οι εκτιμήσεις για το απόθεμα πυραύλων του Ιράν ποικίλλουν σημαντικά, από περίπου 2.500 πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έως περίπου 6.000 σύμφωνα με άλλους αναλυτές. Η έκταση των απομενόντων θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμη για την εξέλιξη του πολέμου. Η Τεχεράνη συνέχισε να πραγματοποιεί πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ και σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Ντάγκλας Μπάρι του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε την Τετάρτη ότι το think tank αξιολογεί ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει ορισμένους πυραύλους κρουζ για χερσαίες επιθέσεις, όπλα ακριβείας που πετούν χαμηλά για να αποφύγουν την ανίχνευση από τα ραντάρ.

Τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ πραγματοποιούν σχεδόν συνεχείς εξόδους από το Σάββατο, επιταχύνοντας περαιτέρω τον ρυθμό τους αφότου οι μαχητές της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, προκαλώντας σφοδρές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές μέχρι και τη Βηρυτό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έχουν χτυπήσει τόσο το Ιράν όσο και τον Λίβανο σε μία μόνο επιχείρηση: βομβαρδίζοντας στόχους στην Τεχεράνη ή στο δυτικό Ιράν κατά την αναχώρησή τους και χτυπώντας θέσεις της Χεζμπολάχ κατά την επιστροφή τους, δήλωσε μία από τις πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια και μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν έχουν μειωθεί από το Σάββατο, μια μείωση που αποδίδουν εν μέρει στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές θέσεις εκτόξευσης και σε σχετικές στρατιωτικές υποδομές.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η μείωση θα μπορούσε επίσης να αντανακλά μια προσπάθεια της Τεχεράνης να διατηρήσει τα αποθέματα πυραύλων της καθώς προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς.

