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06.06.2026 14:41

«Δοκιμάζεται» η «εκεχειρία» ΗΠΑ-Ιράν εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων στον Λίβανο

06.06.2026 14:41
livanos

Βυθισμένη σε κρίση παραμένει η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις στους γείτονές του στον Κόλπο μετά από αμερικανική επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του, την ώρα που μαίνονται οι μάχες στον νότιο Λίβανο.  

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως βομβάρδισε χθες Παρασκευή, «σε νόμιμη άμυνα»εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν, αφού κατέρριψε τέσσερα drones τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, απειλούσαν την πολιτική ναυτιλία στην περιοχή του Κόλπου.

Ακολούθως, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά «εχθρικών βάσεων» στην περιοχή, με πυραύλους να αναχαιτίζονται στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ένα όχημα στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν Λιβανέζοι αξιωματικοί του στρατού. Οργισμένο μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος Τζόζεφ Αούν στο Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας, του διεθνούς δικαίου και των διεθνών κανόνων». 

Στο διπλωματικό πεδίο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

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