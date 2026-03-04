Με τον πόλεμο να μαίνεται με το Ιράν, το Πεντάγωνο επιχειρεί να αναπληρώσει τα αποθέματα του.

Σύμφωνα με το Reuters, επίκειται συνάντηση μεταξύ στελεχών της διοίκησης Τραμπ και των κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών που συνεργάζονται με το υπουργείου Άμυνας για την επιτάχυνση παραγωγής οπλικών συστημάτων.

Πρόσκληση για τη συνάντηση έχουν λάβει μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της Lockheed Martin και της Raytheon parent RTX.

Ο Τραμπ τη Δευτέρα δήλωνε ότι υπάρχει «υπάρχουν απεριόριστα αποθέματα όπλων» «οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται «για πάντα» και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα αποθέματα».

Αδειάζουν οι αποθήκες του Πενταγώνου

Ωστόσο, φαίνεται ότι στην πραγματικότητα έχουν εξαντλήσει αποθέματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, λόγω της ενίσχυσης της Ουκρανίας και του Ισραήλ.

Εντωμεταξύ, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στιβ Φέινμπεργκ ετοιμάζεται να καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό 50 δισ.στο Κογκρέσο με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η αναπλήρωση του στρατιωτικού υλικού.

1.000 νέοι πύραυλοι Tomahawk

H Raytheon, κατασκευάστρια πυραύλων Tomahawk έχει συνάψει συμφωνία με το Πεντάγωνο για να αυξηθεί η παραγωγή σε 1.000 μονάδες ετησίως.

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να αγοράσει 57 πυραύλους το 2026, με το μέσο κόστος του κάθε πυραύλου να αγγίζει τα 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Η κυβέρνηση ασκεί σταθερά πίεση στις κατασκευαστικές εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα στην αύξηση της παραγωγής και όχι στην πληρωμή των μετόχων τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τον Ιανουάριο διάταγμα για τον εντοπισμό και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των εργολάβων που καθυστερούν. Οι εταιρείες θα έχουν στη διάθεση τους 15 ημέρες για να υποβάλουν σχέδιο στο οποίο θα περιγράφουν πώς θα διορώσουν τις επιδόσεις τους. Αν κριθεί ανεπαρκές, το Πεντάγωνο μπορεί να τερματίσει το συμβόλαια.

