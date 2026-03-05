search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

05.03.2026 14:29

Μεντβέντεφ: Ο Ρούτε είναι «υποτακτικός γιός του Τραμπ»

05.03.2026 14:29
Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ απάντησε στη δήλωση του γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι η εκτόξευση ιρανικού πυραύλου προς τη Τουρκία αποτελεί σοβαρή απειλή και τα όσα σχολίασε για το ενδεχόμενο της ενεργοποίησης του άρθρου 5 που προβλέπει κοινή αντίδραση σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους.

«Το ΝΑΤΟ είναι τρελό! Πρώτα, οι ΗΠΑ σκοτώνουν τον ηγέτη του Ιράν και ξεκινούν πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια, οι ηλίθιοι του ΝΑΤΟ, με επικεφαλής τον υποτακτικό «γιό» του Τραμπ, Ρούτε, σκέφτονται να επικαλεστούν το Άρθρο 5. Τι θα λέγατε να προτείνετε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για το Νόμπελ Ειρήνης για την έναρξη ενός μεγάλου πολέμου; Ο Όργουελ είχε δίκιο: ο πόλεμος είναι ειρήνη!» σχολίασε ο Μεντβέντεφ.

Νωρίτερα, ο Μαρκ Ρούτε σχολίασε ότι το Ιράν «τείνει να αποτελέσει απειλή και για την Ευρώπη», τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ υποστηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στο Reuters, η κατάρριψη του βαλλιστικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς την Τουρκία από την αεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ δεν αποτελεί άμεσο λόγο για την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής του άρθρου 5 της συμμαχίας.

«Κανείς δεν μιλάει για το άρθρο 5», είπε ο Ρούτε. «Το πιο σημαντικό είναι ότι οι αντίπαλοί μας είδαν χθες ότι το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό και σε ετοιμότητα, και σε ακόμη μεγαλύτερη εγρήγορση, αν είναι δυνατόν, από το Σάββατο».

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 5 της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον ενός από τα μέλη της Συμμαχίας αποτελεί επίθεση εναντίον όλων των άλλων.

Προηγήθηκε η ανακοίνωση της Τουρκίας ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ κατέστρεψαν έναν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο καθώς εισέρχονταν στον τουρκικό εναέριο χώρο, ενώ το Ιράν αρνήθηκε ότι είχε εκτοξεύσει πυραύλους κατά της Τουρκίας, δηλώνοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία σέβεται την κυριαρχία της «φιλικής» Τουρκίας, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

