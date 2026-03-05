search
05.03.2026 12:31

Και όχι στον Τραμπ και στήριξη στην Κύπρο: Η Ισπανία στέλνει φρεγάτα στη Μεγαλόνησο – Το πιο σύγχρονο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της – Ναυτική δύναμη και από Ιταλία και Ολλανδία

Το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο για αποστολές «προστασίας». Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.

Με την κίνησή της αυτή, η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, δείχνει τι σημαίνει πολυδιάστατη, ανεξάρτητη και αλληλέγγυα (ευρωπαϊκή) εξωτερική πολιτική. Από τη μια διαφοροποιείται από τον αμερικανο-ισραηλινό άξονα, αρνούμενη να εγκρίνει τη χρήση των αμερικανικών βάσεων στην Ισπανία για επιθετικές επιχειρήσεις. Από την άλλη, συνδράμει στην υπεράσπιση ενός ευρωπαϊκού κράτους από τις απειλές τρίτων (του Ιράν, εν προκειμένω).

Η φρεγάτα Cristóbal θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Αμυνας.

Όπως αναφέρει η elpais, η φρεγάτα «Cristóbal Colón»το πιο σύγχρονο πλοίο του Ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού, συμμετείχε αρχικά σε ναυτικές επιχειρήσεις στην Βαλτική Θάλασσα, αλλά τώρα θα κατευθυνθεί προς τις ακτές της Κρήτης, φτάνοντας γύρω στις 10 Μαρτίου.

Χθες σε διάγγελμά του ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε τονίσει ότι η θέση της Ισπανίας είναι «όχι στον πόλεμο», διευκρινίζοντας πως η χώρα του «δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να στηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν».

Στο μεταξύ η Μαδρίτη διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του Λευκού Οίκου ότι θα συνεργαστεί στρατιωτικά με τις ΗΠΑ. Ο Ισπανός ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι «η θέση της ισπανικής κυβέρνησης σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τη χρήση των βάσεων μας δεν έχει αλλάξει ούτε ένα κόμμα».

Ναυτική δύναμη στέλνουν επίσης Ιταλία και Ολλανδία

Ιταλία και Ολλανδία επίσης στέλνουν ναυτική δύναμη για την προστασία της Κύπρου τις επόμενες ημέρες. Στην περιοχή επιχειρούν ήδη τα ελληνικά πλοία, καταπλέουν οι Γάλλοι και θα αναπτυχθεί και βρετανικό αντιτορπιλικό.

«Σε χθεσινή μου συνάντηση με τους συναδέλφους μου της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Άμυνας, με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης αυτής. Μιλώντας χθες με την Ισπανίδα ομόλογό μου και με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών που ανέφερα, αποφασίσαμε ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, είχε νόημα να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο. Κάτι που σημαίνει ότι Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας», δήλωσε εξάλλου στην ιταλική βουλή ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι Γκουίντο Κροζέτο.

