ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 14:18
05.03.2026 12:19

Ο Τραμπ επικοινώνησε με Μακρόν -Τον ενημέρωσε για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν

05.03.2026 12:19
Ο Τραμπ υποβίβασε σε «πρωθυπουργό» της Γαλλίας τον Εμανουέλ Μακρόν - Media

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε χθες βράδυ με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Τι συζήτησαν Τραμπ-Μακρον

Ο Τραμπ επικοινώνησε για να τον ενημερώσει σχετικά με τις εξελισσόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, ανέφεραν πήγες προσκείμενες στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο γάλλος πρόεδρος επέστησε την προσοχή του αμερικανού προέδρου στις εξελίξεις στον Λίβανο στις οποίες η Γαλλία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Όπως έγινε γνωστό χθες, ο πρόεδρος Μακρόν επικοινώνησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ.

