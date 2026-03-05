Ο Τραμπ επικοινώνησε με Μακρόν -Τον ενημέρωσε για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε χθες βράδυ με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Τραμπ επικοινώνησε για να τον ενημερώσει σχετικά με τις εξελισσόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, ανέφεραν πήγες προσκείμενες στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο γάλλος πρόεδρος επέστησε την προσοχή του αμερικανού προέδρου στις εξελίξεις στον Λίβανο στις οποίες η Γαλλία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.
Όπως έγινε γνωστό χθες, ο πρόεδρος Μακρόν επικοινώνησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.
Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ.
Διαβάστε επίσης
Αζερμπαϊτζάν: Δύο τραυματίες από την επίθεση ιρανικού drone στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν – Εξηγήσεις ζητάει το Μπακού (videos)
Στην Κύπρο εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας
Αναφορές για χτύπημα του Ιράν σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στον Περσικό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.