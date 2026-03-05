search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 11:21
ΚΟΣΜΟΣ

05.03.2026 10:21

Αναφορές για χτύπημα του Ιράν σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στον Περσικό

05.03.2026 10:21
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου, με το πλοίο να φλέγεται.

Συγκεκριμένα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται ότι χτύπησαν αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο.

Αναφέρουν ότι το ναυτικό τους χτύπησε ένα αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στο βόρειο τμήμα του Κόλπου σήμερα το πρωί, σημειώνοντας ότι τα στρατιωτικά και εμπορικά σκάφη που ανήκουν στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τις ευρωπαϊκές χώρες που τα υποστηρίζουν «δεν θα επιτρέπεται να περάσουν».

«Εάν εντοπιστούν, σίγουρα θα χτυπηθούν», δήλωσαν.

«Είχαμε δηλώσει προηγουμένως ότι, βάσει των διεθνών νόμων και ψηφισμάτων, σε περιόδους πολέμου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ», ανέφεραν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News.

