Στην Κύπρο εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Αμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, μεταβαίνει στην Κύπρο μετά την αντίδραση της κυβέρνησης στη Μεγαλόνησο για τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο χειρίστηκε την υπόθεση των επιθέσεων με drones κατά των βάσεων της RAF.

Ο Υπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δρ. Κυριάκος Κούρος δήλωσε στο BBC ότι οι Κύπριοι ήταν απογοητευμένοι για το επίπεδο της ενημέρωσης που είχαν οι κάτοικοι μετά την πτώση του drone στη βάση του Ακρωτηρίου και τις αναχαιτίσεις που ακολούθησαν.

Ο κ. Κούρος ζήτησε περισότερη συνεργασία με τις τοπικές αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τέτοια περιστατικά δεν θα ξανασυμβούν.

Η Βρετανία ανακοίνωσε πως θα στείλει στην Κύπρο το πολεμικό πλοίο HMS Dragon, αν και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί πριν την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει το BBC.

