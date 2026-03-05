search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 11:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 11:14

Στην Κύπρο εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

05.03.2026 11:14
john helle new

Ο υπουργός Αμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, μεταβαίνει στην Κύπρο μετά την αντίδραση της κυβέρνησης στη Μεγαλόνησο για τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο χειρίστηκε την υπόθεση των επιθέσεων με drones κατά των βάσεων της RAF.

Ο Υπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δρ. Κυριάκος Κούρος δήλωσε στο BBC ότι οι Κύπριοι ήταν απογοητευμένοι για το επίπεδο της ενημέρωσης που είχαν οι κάτοικοι μετά την πτώση του drone στη βάση του Ακρωτηρίου και τις αναχαιτίσεις που ακολούθησαν.

Ο κ. Κούρος ζήτησε περισότερη συνεργασία με τις τοπικές αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τέτοια περιστατικά δεν θα ξανασυμβούν.

Η Βρετανία ανακοίνωσε πως θα στείλει στην Κύπρο το πολεμικό πλοίο HMS Dragon, αν και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί πριν την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει το BBC.

Διαβάστε επίσης

Αναφορές για χτύπημα του Ιράν σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στον Περσικό

ΗΠΑ: Κατηγορούμενος για φόνο κέρδισε το… χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για σερίφης

Στενό του Ορμούζ: Γιατί ο Τραμπ έσπευσε να δώσει εγγυήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τι πραγματικά σημαίνουν οι δεσμεύσεις του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
azerbaijan_airport_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αζερμπαϊτζάν: Δύο τραυματίες από την επίθεση ιρανικού drone στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν – Εξηγήσεις ζητάει το Μπακού (videos)

P90615617_highRes_the-new-bmw-ix3-50-x
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτες εντυπώσεις από τη BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας που… σοκάρει

john helle new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

xardalias_iraklio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση 16,7 εκατ. ευρώ για την υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου – Χαρδαλιάς: «Η οδική ασφάλεια είναι καθημερινή ευθύνη»

papagiannis-pavlidoy-new
LIFESTYLE

Μάνος Παπαγιάννης: Ένοχος και στον Άρειο Πάγο για απλή σωματική βλάβη κατά της Σοφίας Παυλίδου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 11:25
azerbaijan_airport_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αζερμπαϊτζάν: Δύο τραυματίες από την επίθεση ιρανικού drone στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν – Εξηγήσεις ζητάει το Μπακού (videos)

P90615617_highRes_the-new-bmw-ix3-50-x
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτες εντυπώσεις από τη BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας που… σοκάρει

john helle new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

1 / 3