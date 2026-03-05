Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για παρατεταμένο πόλεμο στο Ιράν που θα μπορούσε να διαρκέσει «μέχρι τον Σεπτέμβριο»

Το Πεντάγωνο σπεύδει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις πληροφοριών, καθώς η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο κατά του Ιράν που θα ξεκινήσει παράλληλα με το Ισραήλ, με τον στρατιωτικό σχεδιασμό να εκτείνεται πλέον μέχρι το φθινόπωρο.

Ρεπορτάζ του αμερικανικού Politico την Τετάρτη αποκάλυψε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ζήτησε από το Πεντάγωνο να αναπτύξει επιπλέον αξιωματικούς στρατιωτικών πληροφοριών στην έδρα της στην Τάμπα της Φλόριντα.

Οι ενισχύσεις θα υποστηρίξουν επιχειρήσεις κατά του Ιράν για τουλάχιστον 100 ημέρες και ενδεχομένως μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Το αίτημα σηματοδοτεί την πρώτη γνωστή κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να αυξήσει το προσωπικό των πληροφοριών για τον πόλεμο και σηματοδοτεί ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για μια πολύ μεγαλύτερη εκστρατεία από ό,τι είχε αρχικά παρουσιαστεί στο κοινό.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η στρατιωτική εκστρατεία μπορεί να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να «διαρκέσει πολύ περισσότερο από αυτό».

Η ταχεία προσπάθεια κινητοποίησης περισσότερου προσωπικού και πόρων αποκαλύπτει πόσο απροετοίμαστη ήταν η Ουάσινγκτον για την κλίμακα της απρόκλητης σύγκρουσης που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους συνήθως σχεδιάζονται μήνες νωρίτερα, ωστόσο η ξαφνική αναταραχή στο Πεντάγωνο δείχνει ότι οι αξιωματούχοι υποτίμησαν τις επιπτώσεις της επίθεσης στο Ιράν, ανέφερε το Politico.

Προηγούμενο ρεπορτάζ του Politico στις 25 Φεβρουαρίου αποκάλυψε ότι ανώτεροι σύμβουλοι του Τραμπ προτιμούσαν πρώτα το Ισραήλ να χτυπήσει το Ιράν πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινήσουν τη δική τους επίθεση.

Αυτή η ακολουθία τελικά δεν ακολουθήθηκε, βάζοντας την Ουάσινγκτον απευθείας στον πόλεμο.

Οι ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει εκατοντάδες άλλους, σύμφωνα με την Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου.

Η ομάδα ανέφερε ότι τα θύματα περιλαμβάνουν περισσότερους από 165, κυρίως παιδιά, που σκοτώθηκαν σε διπλή επίθεση σε ένα δημοτικό σχολείο, ένα από τα πιο θανατηφόρα περιστατικά που έχουν αναφερθεί από την έναρξη του πολέμου.

Εν τω μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε τη Δευτέρα ότι έξι στρατιωτικοί των ΗΠΑ σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ μετά από ιρανική επίθεση.

Η σύγκρουση απειλεί τώρα να κυριαρχήσει στην προεδρία του Τραμπ και να εμβαθύνει τον διχασμό εντός της πολιτικής του βάσης, όπου πολλοί υποστηρικτές αντιτίθενται στη διεξαγωγή ενός ακόμη πολέμου στη Μέση Ανατολή για λογαριασμό του Ισραήλ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, παραδέχτηκε ανοιχτά ότι οι κινήσεις του Ισραήλ ανάγκασαν την Ουάσινγκτον να παρέμβει.

«Γνωρίζαμε ότι επρόκειτο να υπάρξει ισραηλινή δράση», εξήγησε ο Ρούμπιο.

«Γνωρίζαμε ότι αυτό θα επιτάχυνε μια επίθεση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων και γνωρίζαμε ότι αν δεν τους κυνηγούσαμε προληπτικά πριν εξαπολύσουν αυτές τις επιθέσεις, θα είχαμε μεγαλύτερες απώλειες».

Τα σχόλια του Ρούμπιο υπογραμμίζουν την άρνηση της Ουάσινγκτον να περιορίσει το Ισραήλ, ακόμη και όταν οι ισραηλινές αποφάσεις σύρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν μεγάλο περιφερειακό πόλεμο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνέχισε να πανηγυρίζει ανοιχτά τον δεύτερο ισραηλινο-αμερικανικό πόλεμο με το Ιράν σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Την Κυριακή, δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποιούνταν με «τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, του φίλου μου, του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του αμερικανικού στρατού».

Χαρακτήρισε επίσης τον πόλεμο ως την κορύφωση ενός σκοπού δεκαετιών.

«Αυτός ο συνασπισμός δυνάμεων μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που λαχταρώ εδώ και 40 χρόνια. Αυτό υποσχέθηκα – και αυτό θα κάνουμε».

