Σφαγή στον Λίβανο παρά την εκεχειρία: Εκατοντάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Χτυπούν διασώστες, επιδρομές σε νοσοκομεία

Δύο Λιβανέζοι, μέλη της Πολιτικής Προστασίας, σκοτώθηκαν την Τρίτη σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην νότια πόλη Ναμπατίγια ενώ πραγματοποιούσαν αποστολή διάσωσης έπειτα από επίθεση που είχε σημειωθεί νωρίτερα, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI).

🔴 Lebanon’s Health Ministry: Two paramedics have been killed and another injured in the southern city of Nabatieh after Israeli strike directly targeted the team#BreakingNews#Lebanon #IranWar#Q_News pic.twitter.com/2CMDw0BxbU May 12, 2026

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Ρακάν Νασρεντίν ανακοίνωσε ότι 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις 17 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός δήλωσε ότι 108 διασώστες και μέλη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού έχουν σκοτωθεί από τότε που άρχισε ο πολέμος με το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, και κατήγγειλε «σφαγή».

Breaking | Isr🐷eli artillery shells target the towns of Shaytiya, Al-Mansouri, and Al-Haniya, in southern #Lebanon.#israelisaparasite pic.twitter.com/yxVr8OjNc1 — JuniorM (@JuniorM26048432) May 12, 2026

«Από την έναρξη της εκεχειρίας (στις 17 Απριλίου σ.σ.) 380 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.122 τραυματίστηκαν», δήλωσε ο υπουργός. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, ο απολογισμός αυτός περιλαμβάνει 22 παιδιά και 39 γυναίκες.

🇱🇧 BREAKING: IDF strikes Al-Housh near Tyre in southern Lebanon. Tensions with Hezbollah escalate. Oil and gold on watch. pic.twitter.com/ntGJvEMBAl — Dino breaking news (@DinoLeadingNews) May 12, 2026

Συνολικά, διευκρίνισε ο υπουργός, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει 2.882 ανθρώπους από την αρχή του πολέμου, εκ των οποίων 200 παιδιά και 279 γυναίκες.

Σύμφωνα με το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ, οι απολογισμός αυτός περιλαμβάνει τα μέλη του που έχουν σκοτωθεί.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου πραγματοποιώντας επίθεση στο Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επιχείρησης κατά της Τεχεράνης στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ απάντησε διεξάγοντας μαζικά πλήγματα και χερσαία επιχείρηση στον νότιο Λίβανο.

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου αλλά το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματά του, κυρίως στον νότο, και συνεχίζει να εκδίδει εντολές εκκένωσης προς τον άμαχο πληθυσμό.

Ο Λίβανος ζήτησε τη Δευτέρα από τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να βάλει τέλος στα πλήγματά του, ενόψει της διεξαγωγής ενός νέου κύκλου διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών που είναι σε κατάσταση πολέμου, στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε επίσης ότι “108 μέλη του υγειονομικού προσωπικού και διασώστες σκοτώθηκαν και 249 τραυματίστηκαν” από την αρχή του πολέμου και ότι “16 νοσοκομεία υπέστησαν ζημιές”.

«Πρόκειται για σφαγή. Δεν υπάρχουν ένοπλοι ή στρατιώτες μέσα σε αυτά τα οχήματα, μόνο ιατρικός εξοπλισμός και τραυματίες, σε αντίθεση με αυτά που δηλώνει το Ισραήλ», δήλωσε ο Νασρεντίν.

Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί ασθενοφόρα και ιατρικές υποδομές «για στρατιωτικούς σκοπούς», κάτι που η οργάνωση διαψεύδει.

Διαβάστε επίσης:

Παιχνίδια πολέμου στη Μέση Ανατολή – Το Ιράν θέλει να ταπεινώσει τον Τραμπ, σχέδια ΗΠΑ και για κλιμάκωση και για απόσυρση

«Τρίζει» η καρέκλα του Στάρμερ μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές – Ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει

NYT: Γενικευμένη η σεξουαλική βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη











