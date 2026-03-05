Το Ιράν δεν βλέπει κανένα λόγο για διαπραγματεύσεις και προειδοποιεί τον Τραμπ – «Το Σχέδιο Α απέτυχε, το Σχέδιο Β θα είναι μεγαλύτερη αποτυχία»

Ο Αμπάς Αραγτσί, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, απευθύνθηκε ευθέως στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην τελευταία του δήλωση.

«Το Σχέδιο Α για μια καθαρή, γρήγορη στρατιωτική νίκη απέτυχε, κύριε Πρόεδρε», έγραψε ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Το Σχέδιο Β σας θα είναι [μια] ακόμη μεγαλύτερη αποτυχία».

Κατέληξε λέγοντας ότι η ευκαιρία για μια «μοναδική συμφωνία» «καήκε» κατά τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων.

«Το “Πρώτα το Ισραήλ” σημαίνει πάντα “Τελευταία η Αμερική”», πρόσθεσε ο υπουργός.

Παράλληλα, ο ιρανός υπουργός μιλώντας στο NBCNews, δήλωσε ότι το Ιράν είναι «σίγουρο» ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια πιθανή χερσαία εισβολή των ΗΠΑ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν είναι έτοιμο για μια χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη χώρα, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ έχει εξαπλωθεί γρήγορα σε όλη την περιοχή. Αρνήθηκε επίσης οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και είπε ότι το Ιράν δεν είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός.

Τα σχόλιά του έγιναν μετά την έναρξη μιας σαρωτικής επίθεσης του αμερικανικού και ισραηλινού στρατού στο Ιράν το Σάββατο, η οποία κατέστρεψε την στρατιωτική άμυνα της χώρας και σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

#NBC: Are you afraid of a U.S. invasion in your country?@Araghchi: No, we are waiting for them.#NBC: You are waiting for the U.S. military to invade, the ground troops?@Araghchi: Yes. That would be a big disaster for them. pic.twitter.com/aXBjuQvYOo March 5, 2026

Ερωτηθείς αν φοβόταν μια πιθανή χερσαία εισβολή των ΗΠΑ, ο Αραγτσί χρησιμοποίησε έναν προκλητικό τόνο.

«Όχι, τους περιμένουμε», είπε και πρόσθεσε: «Επειδή είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και αυτό θα ήταν μια μεγάλη καταστροφή για αυτούς».

«Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ», είπε. «Όταν διαπραγματευτήκαμε μαζί τους δύο φορές, κάθε φορά, μας επιτέθηκαν στη μέση των διαπραγματεύσεων».

Ο Αραγτσί τόνισε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει κλείσει το Στενό του Ορμούζ, λέγοντας ότι «είναι τα πλοία και τα δεξαμενόπλοια» που αρνήθηκαν να διασχίσουν την πλωτή οδό.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να το κλείσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, θα εξετάσουμε κάθε σενάριο», πρόσθεσε.

Ο Αραγτσί είπε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός, παρά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη χώρα.

«Δεν ζητήσαμε κατάπαυση του πυρός ούτε την τελευταία φορά. Στο παρελθόν, το Ισραήλ ήταν αυτό που ζήτησε κατάπαυση του πυρός. Ζήτησαν άνευ όρων κατάπαυση του πυρός μετά από 12 ημέρες που αντισταθήκαμε στην επιθετικότητά τους», είπε, αναφερόμενος στον 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στόχευσαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Την περασμένη Πέμπτη, ο Αραγτσί βρισκόταν σε ένα πολύ διαφορετικό μέρος, διαπραγματευόμενος μια πιθανή συμφωνία με τον απεσταλμένο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Γενεύη.

