Μαίνεται για έκτη μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Τα σημαντικότερα στοιχεία της σημερινής μέρας μέχρι τώρα:

–Ιρανικό χτύπημε με drone στο αεροδρόμιο της πόλης Ναχτσιβάν στο Αζερμπαϊτζάν

BREAKING: Explosion seen near Nakhchivan Airport in Azerbaijan amid Iranian attack, no word on casualties. pic.twitter.com/Qp7OxgqOWO — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 5, 2026

-Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι χτύπησαν αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό Κόλπο. Αναφέρουν ότι το ναυτικό τους χτύπησε ένα αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στο βόρειο τμήμα του Κόλπου σήμερα το πρωί, σημειώνοντας ότι τα στρατιωτικά και εμπορικά σκάφη που ανήκουν στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τις ευρωπαϊκές χώρες που τα υποστηρίζουν «δεν θα επιτρέπεται να περάσουν». (Περισσότερα εδώ)

-Το Ισραήλ έπληξε την Τεχεράνη με νέο κύμα βομβαρδισμών, όπως ανακοίνωσαν οι IDF

–Επέστρεψαν οι πρώτοι 162 Έλληνες – Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών (Περισσότερα εδώ)

-Στην Κύπρο εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας (Περισσότερα εδώ)

–Απειλές από τον Ιρανό ΥΠΕΞ προς τις ΗΠΑ ότι «θα μετανιώσουν πικρά για τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας στη Σρί Λάνκα

–Αρνείται το Ιράν ότι εκτόξευσε πύραυλο στην Τουρκία: «Σεβόμαστε την εδαφική ακεραιότητα, είναι φίλη και γείτονας»

Live οι εξελίξεις:

Δείτε live εικόνα από την εμπόλεμη ζώνη

