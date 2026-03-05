search
05.03.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

05.03.2026 09:43

Μέση Ανατολή: Επέστρεψαν οι πρώτοι 162 Έλληνες – Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

05.03.2026 09:43
upourgeio_exoterikon

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες ημέρες, με το υπουργείο Εξωτερικών να βγάζει σχετική ανακοίνωση τονίζοντας πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν ώστε όλοι οι Έλληνες να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα.

Μέχρι στιγμής έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα οι πρώτοι 162 Έλληνες που βρίσκονταν σε Ισραήλ, ΗΑΕ και Ομάν, εν μέσω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή.

Οι 93 Έλληνες πολίτες (με μέλη των οικογενειών τους) επέστρεψαν με ειδική πτήση της Aegean από το Ομάν, με οδηγίες των πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών και υπό τις συντονισμένες προσπάθειες τις Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, ολοκληρώθηκαν, στις 03.03.2026 και 04.03.2026, οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα επαναπατρίσθηκαν:

· 93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.

· 42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.

· 27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζουμε ότι στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
P90615617_highRes_the-new-bmw-ix3-50-x
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρώτες εντυπώσεις από τη BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας που… σοκάρει

john helle new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

xardalias_iraklio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση 16,7 εκατ. ευρώ για την υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου – Χαρδαλιάς: «Η οδική ασφάλεια είναι καθημερινή ευθύνη»

papagiannis-pavlidoy-new
LIFESTYLE

Μάνος Παπαγιάννης: Ένοχος και στον Άρειο Πάγο για απλή σωματική βλάβη κατά της Σοφίας Παυλίδου (Video)

agios_panteleimonas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις 16χρονων για το μαχαίρωμα έξω από σχολείο

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

