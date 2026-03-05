Η Τουρκία αντιδρά στην αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο και για τους Patriot στην Κάρπαθο – «Ανυπόστατες και μονομερείς αιτιάσεις» απαντάει το ΥΠΕΞ (video)

Την αντίδραση και ταυτόχρονα την έντονη ενόχληση της Άγκυρας προκαλεί η αποστολή της συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο αλλά και των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, με το θέμα να λαμβάνει σοβαρή διμερή διάσταση.

Μάλιστα το Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με μία αιχμηρή ανακοίνωσή του, που δείχνει και τις προθέσεις της κυβέρνησης Ερντογάν, διαμηνύει ότι «οι Τούρκοι της Κύπρου και η “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, με την υποστήριξη της μητέρας πατρίδας και εγγυήτριας Τουρκίας, είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν χρειάζονται κανέναν άλλο».

Αφήνει έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποστείλει και η τουρκική πλευρά δυνάμεις στην κατεχόμενη Κύπρο, με το πρόσχημα της «προστασίας» από τις ιρανικές επιθέσεις ή τουλάχιστον έτσι εκφράζει την δυσφορία της για τις κινήσεις της Αθήνας.

Παράλληλα εστιάζει και στην αποστολή πυραύλων στην Κάρπαθο. «Τις τελευταίες ημέρες, θεωρούμε τις δηλώσεις που έγιναν κατά παράβαση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου ως ανεύθυνες, ατυχείς και ακατάλληλες», αναφέρει ο Οντζού Κετσελί, εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Επικαλείται για μία ακόμα φορά τη Συνθήκη της Λωζάνης και τη Συνθήκη των Παρισίων για τις αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίηση των νησιών λέγοντας πως «δεν υπάρχει κανένα θέμα προς συζήτηση όσον αφορά το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία έχουν τεθεί υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης».

Αιχμές και για Δένδια

Στην ίδια ανακοίνωση, το Τουρκικό ΥΠΕΞ εξαπολύει πυρά και κατά του Νίκου Δένδια, χωρίς να τον κατονομάζει, αναφέροντας ότι ««υπό αυτές τις συνθήκες, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, οι οποίοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθούν με κάθε ευκαιρία να δηλητηριάσουν τις διμερείς σχέσεις μας με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα, προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα».

«Κάθε βήμα που θα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για ρεβιζιονισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο», σημειώνει ο Οντζού Κετσελί.

«Ακόμα πιο διδακτικό είναι το γεγονός ότι αυτή η νοοτροπία, που στο παρελθόν ήθελε να εξοντώσει μαζικά τους Τούρκους της Κύπρου, που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού, σήμερα ισχυρίζεται ότι θα τους προστατεύσει», καταλήγει.

Καταλήγοντας η ανακοίνωση αναφέρει πως «οι εξελίξεις στην περιοχή μας υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά τη σημασία της ειλικρινούς προσήλωσης στην ειρήνη και τη σταθερότητα».

Και διαμηνύει «στους κύκλους που έχουν συνηθίσει να προβαίνουν σε αβάσιμους ισχυρισμούς για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εις βάρος της χώρας μας, ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τα πράγματα τετελεσμένα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική».

«Ανυπόστατες οι τουρκικές αιτιάσεις»

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με την εκπρόσωπο του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού να κάνει λόγο για «ανυπόστατες» και «μονομερείς αιτιάσεις» που έχουν απορριφθεί επανειλημμένως.

Σε δήλωσή της, η Λάνα Ζωχιού ανέφερε ότι «το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος», σημειώνοντας ότι «Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών».

«Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη», ξεκαθάρισε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή «επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».

Αναλυτικά, η απάντηση της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών

Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.

Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις.

