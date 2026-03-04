Έφτασε η συστοιχία πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην Κάρπαθο καθώς η μεταφορά και η ανάπτυξη του αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικού συστήματος κρίθηκε απαραίτητη μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και της Χεζμπολάχ, για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους.

Η απόφαση για τη μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο ελήφθη στο πλαίσιο της προληπτικής ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας τη χώρας λόγω της αναταραχής που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο ενεργοποίησης του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου μετά τα δύο drone που αντιμετώπισε τη Δευτέρα η Κύπρος στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, ενεργοποιήθηκε χθες για πρώτη φορά του κοινό αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου και αποφασίσθηκε η αποστολή αποστολής στην Κυπριακή Δημοκρατία των δυο φρεγατών ΚΙΜΩΝ και ΨΑΡΑ και δύο ζευγών F-16 ενώ στην Λευκωσία φθάνει σήμερα ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Να σημειωθεί ότι το MIM-104 Patriot, που μεταφέρεται στην Κάρπαθο, είναι αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας, ικανό να αντιμετωπίζει αεροσκάφη, drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Και η Κάρπαθος επιλέχθηκε προφανώς επειδή βρίσκεται μεταξύ Κρήτης και Ρόδου, σε ένα κομβικό σημείο που «βλέπει» προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι από τις πρώτες ώρες του πολέμου η Ελλάδα προχώρησε σε προληπτικά μέτρα, όπως η ενίσχυση της άμυνας στην αμερικανική βάση της Σούδας και σε άλλους πιθανούς στόχους.

