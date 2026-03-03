Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: H Ελλάδα ενισχύει την αεράμυνα, στέλνει Patriot στην Κάρπαθο – Δυσφορία στο Μαξίμου για τη διαρροή

Στην Κάρπαθο αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες συστοιχία Patriot, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται, όπως διέρρευσε, για προληπτικό μέτρο που λαμβάνει η Ελλάδα προκειμένου να ενισχύσει την αεράμυνά της, λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και έχει θέσει όλη την περιοχή σε συναγερμό.

Ωστόσο η διαρροή της είδησης νωρίς το πρωί της Τρίτης προκάλεσε δυσφορία στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η εικόνα που δίδεται ενισχύει την ανησυχία για επικείμενες εξελίξεις και δραματοποιεί ακόμα περισσότερο την κατάσταση, σε μία καμπή που η κυβέρνηση θέλει να εκπέμψει ηρεμία και να πείσει πως δεν είμαστε στόχος των ιρανικών πυραύλων.

Η δυσφορία απευθύνεται προφανώς προς την πλευρά του υπουργείου Άμυνας, από το οποίο “έφυγε” η πληροφορία. Κυβερνητικές πηγές σημείωναν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να δημοσιοποιηθεί μία τέτοια κίνηση “η οποία είναι αμιγώς επιχειρησιακή”.

Άλλωστε, ενδεικτικό της προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση να καθησυχάσει την κοινή γνώμη είναι και η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη Σούδα, έστω κι αν στις δηλώσεις του πρόσθεσε και τη φράση “προς το παρόν”.

Να σημειωθεί ότι το MIM-104 Patriot, που μεταφέρεται στην Κάρπαθο, είναι αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας, ικανό να αντιμετωπίζει αεροσκάφη, drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Και η Κάρπαθος επιλέχθηκε προφανώς επειδή βρίσκεται μεταξύ Κρήτης και Ρόδου, σε ένα κομβικό σημείο που «βλέπει» προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι από τις πρώτες ώρες του πολέμου η Ελλάδα προχώρησε σε προληπτικά μέτρα, όπως η ενίσχυση της άμυνας στην αμερικανική βάση της Σούδας και σε άλλους πιθανούς στόχους.

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί η απόφαση για μεταφορά πυροβολαρχίας του εξελιγμένου αμερικανικού/αντιπυραυλικού συστήματος στα Δωδεκανησα, δεδομένου ότι κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωναν ότι τα ιρανικά drones και οι βαλλιστικοί πύραυλοι της Τεχεράνης δεν έχουν την εμβέλεια, ώστε να πλήξουν στόχους σε ελληνικό έδαφος.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι η αμερικανική βάση στη Σούδα βρίσκεται στο απότατο επιχειρησιακό όριο των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και ότι αν συνυπολογιστούν και λοιποί παράγοντες (βάρος μεταφερόμενων κεφαλών, καιρικές συνθήκες, κ.λπ.), τότε είναι σχεδόν αδύνατον να επιτύχουν να πλήξουν την εγκατάσταση.

