Φάμελλος: Επιμένει στο αίτημα για Συμβούλιο Αρχηγών – Έκτακτη διαδικτυακή σύσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας με φόντο το Ιράν

Έκτακτη σύσκεψη της κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας με φόντο τις εξελίξεις λόγω της επίθεσης ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν και το αίτημα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση, αλλά και εν όψει της συζήτησης του νομοσχεδίου για την επιστολική των αποδήμων, αύριο και την Τετάρτη στην Ολομέλεια. Η σύσκεψη έγινε διαδικτυακά καθώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε περιοδεία στο Ηράκλειο.

Στην εισήγησή του στους βουλευτές ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στη στάση του κόμματος απέναντι στις εξελίξεις περί το Ιράν, και ειδικότερα στο αίτημα για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και την ανάγκη χάραξης εθνικής γραμμής.

Παρά το γεγονός ότι το Μαξίμου για ενημέρωση παρέπεμψε σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους αρχηγούς και την συζήτηση στην Βουλή, ο Σωκράτης Φάμελλος επιμένει και στο αίτημα για το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, με το επιχείρημα ότι μόνο σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να τεθούν και να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα αλλά και να χαραχθεί εθνική γραμμή.

Μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος θέτει το ερώτημα «τι ακριβώς εννοούσε με τη δήλωση περί “συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων”, ο κ. Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών», λίγες ώρες πριν την επέμβαση στην Τεχεράνη;

«Τι εννοεί ο Γεραπετρίτης με τα περί “συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων”, μετά τη συνάντηση με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ;»

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, εκτενές απόσπασμα της εισήγησής του έχει ως εξής:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πολύ πριν από τη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, είχε ήδη τοποθετηθεί σχετικά τον κίνδυνο της στρατιωτικής επέμβασης από ΗΠΑ και Ισραήλ και την ανάγκη ειρηνικής επίλυσης.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητική πλέον σήμερα η εξέλιξη της επέμβασης Τραμπ – Νετανιάχου στο Ιράν και οι επιπτώσεις που αυτή θα δημιουργήσει.

Από χθες έχω μιλήσει για την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, την μη εμπλοκή της χώρας με οποιονδήποτε τρόπο στο Ιράν και για την ανάγκη ασφαλούς επαναπατρισμού των Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές έντασης.

Σήμερα εξέφρασα την ανάγκη ενημέρωσης των κομμάτων και διαμόρφωσης εθνικής γραμμής μέσα από Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.

Γνωρίζετε την κριτική μας για τη σοβαρή αδυναμία και υποχώρηση στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία 6 χρόνια. Η πολιτική του δεδομένου συμμάχου του κ. Μητσοτάκη μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου.

Θέλουμε όμως απαντήσεις: τι ακριβώς εννοούσε με τη δήλωση περί “συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων”, ο κ. Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, λίγες ώρες πριν την επέμβαση στην Τεχεράνη;

Οι διμερείς συναντήσεις ενημέρωσης με πολιτικούς αρχηγούς δεν αναπληρώνουν την ανάγκη συνδιαμόρφωσης εθνικής γραμμής.

Το αίτημά μας για Συμβούλιο Πολιτικών αρχηγών επιβεβαιώνεται κάθε ώρα που περνάει.

Δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτή τη στρατιωτική επέμβαση. Και απαιτούμε να μην υπάρξει και καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση.

Η τοποθέτηση μας υπερασπίζεται την ειρηνική επίλυση, την αξιοποίηση των Διεθνών Θεσμών και Οργανισμών, του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και την ασφάλεια της χώρας μας.

Η αποστολή δύο φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, επιβεβαιώνει επίσης ότι ορθώς εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, διότι μόνο εκεί μπορεί να γίνει μία συζήτηση με όλες τις πληροφορίες και σαφέστατα για τη στήριξη στην Κύπρο, την οποία η χώρα μας δεν αρνήθηκε ποτέ. Άλλωστε ποτέ η Αριστερά δεν έθεσε τέτοιου είδους ζητήματα. Μίλησα σήμερα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, τον Στέφανο Στεφάνου και του επιβεβαίωσα τη στήριξη και την αλληλεγγύη της χώρας μας και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον Κυπριακό λαό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και ένα χρόνο, είχε ήδη ζητήσει την σύγκλιση διεθνούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με πρωτοβουλία της χώρας μας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σήμερα αποδεικνύεται πόσο μεγάλη σημασία θα είχε και πως θα ενίσχυε τη διπλωματική ισχύ της χώρας μας. Αυτό σημαίνει ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Επαναλαμβάνω ότι η πιθανή συζήτηση την Τετάρτη στη Βουλή και οι διμερείς συζητήσεις με πολιτικούς αρχηγούς δεν λύνουν όσα μπορούν να ειπωθούν στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και φυσικά στη διαμόρφωση εθνικής γραμμής».

