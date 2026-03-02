search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 02:25
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 20:19

Σκανδαλίδης: Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα για την Επιτροπή Συμπαράταξης και Διαλόγου

02.03.2026 20:19
SKANDALIDES

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και τα ονόματα άλλων προσώπων που θα πλαισιώσουν την Επιτροπή Συμπαράταξης και Διαλόγου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και θα ακολουθήσει μια μεγάλη συνεδρίαση της η οποία και θα καθορίσει το έργο της μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, όπως τόνισε ο επικεφαλής της και πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη την οποία διοργάνωσαν οι Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία και η Ανανεωτική Αριστερά.

“Θέλουμε να συμπαραταχθούν δυνάμεις που δεν έχουν καμιά υποχρέωση να έχουν κομματική ιδιότητα, ούτε να είναι οπωσδήποτε υποψήφιοι βουλευτές. Εμείς θέλουμε ανθρώπους της συμπαράταξης με τους οποίους θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα μεγάλα θέματα του τόπου και τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς το συνέδριο. Αυτή η ομάδα θα έχει σημαντικό ρόλο και στο ίδιο το συνέδριο. Δεν είναι ένα μάζεμα υπογραφών. Μας ενδιαφέρει μια ενεργός συμμετοχή από όλο το φάσμα των δυνάμεων που ξεκινάει από τον προοδευτικό εκσυγχρονισμό, το δημοκρατικό κέντρο και φτάνει μέχρι τη δημοκρατική αριστερά”, είπε ο κ. Σκανδαλίδης.

Επισήμανε ότι “είναι πάρα πολύ θετικά” τα μέχρι τώρα μηνύματα, λέγοντας ότι “έρχεται κόσμος από παντού και μάλιστα αυτόβουλα, είναι πολύ μεγαλύτερη η συμμετοχή από αυτή που περιμέναμε”.

Στην πορεία προς τις εκλογές θα συγκροτηθούν επιτροπές συμπαράταξης και σε περιφερειακό επίπεδο.

Σε ερώτηση αν επηρεάζει το ΠΑΣΟΚ το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Σκανδαλίδης απάντησε: “Το ΠΑΣΟΚ εχει μια πάρα πολύ μεγάλη συσπείρωση, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων, όπως δείχνουν και όλες οι δημοσκοπήσεις, και προχωράμε μπροστά. Αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός και δεν πρόκειται να μας αποπροσανατολίσει τίποτε. ‘Oποιος θέλει να μπει στο παιχνίδι, δικαίωμα του”.

Σε σχέση με τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ο κ. Σκανδαλίδης σημείωσε ότι “ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια πρωτοβουλία να φτιάξει η χώρα ένα εσωτερικό μέτωπο ισχυρό, ούτως ώστε να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία”.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Ρούλης Εδιάρογλου, εκ μέρους των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία, μίλησαν οι καθηγητές Πανεπιστημίου Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο γιατρός Θωμάς Παπαδόπουλος, ο Κώστας Χλωμούδης από τις Κινήσεις Πολιτών και χαιρετισμό απηύθυναν ο Ρικάρντο Χειρ, εκ μέρους της Ανανεωτικής Αριστεράς, ο γραμματέας της Ν.Ε Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης. Παραβρέθηκαν ο πρώην υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μάρδας, ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Τζιόλας, οι πρώην βουλευτές Νίκος Παπαδάκης, Γιώργος Φραγγίδης, το ιστορικό στέλεχος Κώστας Μαμέλης κ.α.

Διαβάστε επίσης:

Φον ντερ Λάιεν: Η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή είναι κρίσιμη – Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Σάντσεθ καταδίκασε τις επιθέσεις στο Ιράν

Συναγερμός στο Εδιμβούργο για άνδρα οπλισμένο με μαχαίρια, δύο τραυματίες (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» χερσαία εισβολή σε Ιράν και Λίβανο – «Θα επιτεθούμε στα πλοία στο Στενό του Ορμούζ» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης, όλες οι εξελίξεις

meloni new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι για Μέση Ανατολή: «Με ανησυχεί η κρίση του διεθνούς δικαίου» – Αιχμές για ΗΠΑ και Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 01:06
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

1 / 3