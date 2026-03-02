Σκανδαλίδης: Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα για την Επιτροπή Συμπαράταξης και Διαλόγου

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και τα ονόματα άλλων προσώπων που θα πλαισιώσουν την Επιτροπή Συμπαράταξης και Διαλόγου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και θα ακολουθήσει μια μεγάλη συνεδρίαση της η οποία και θα καθορίσει το έργο της μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, όπως τόνισε ο επικεφαλής της και πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη την οποία διοργάνωσαν οι Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία και η Ανανεωτική Αριστερά.

“Θέλουμε να συμπαραταχθούν δυνάμεις που δεν έχουν καμιά υποχρέωση να έχουν κομματική ιδιότητα, ούτε να είναι οπωσδήποτε υποψήφιοι βουλευτές. Εμείς θέλουμε ανθρώπους της συμπαράταξης με τους οποίους θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα μεγάλα θέματα του τόπου και τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς το συνέδριο. Αυτή η ομάδα θα έχει σημαντικό ρόλο και στο ίδιο το συνέδριο. Δεν είναι ένα μάζεμα υπογραφών. Μας ενδιαφέρει μια ενεργός συμμετοχή από όλο το φάσμα των δυνάμεων που ξεκινάει από τον προοδευτικό εκσυγχρονισμό, το δημοκρατικό κέντρο και φτάνει μέχρι τη δημοκρατική αριστερά”, είπε ο κ. Σκανδαλίδης.

Επισήμανε ότι “είναι πάρα πολύ θετικά” τα μέχρι τώρα μηνύματα, λέγοντας ότι “έρχεται κόσμος από παντού και μάλιστα αυτόβουλα, είναι πολύ μεγαλύτερη η συμμετοχή από αυτή που περιμέναμε”.

Στην πορεία προς τις εκλογές θα συγκροτηθούν επιτροπές συμπαράταξης και σε περιφερειακό επίπεδο.

Σε ερώτηση αν επηρεάζει το ΠΑΣΟΚ το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Σκανδαλίδης απάντησε: “Το ΠΑΣΟΚ εχει μια πάρα πολύ μεγάλη συσπείρωση, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων, όπως δείχνουν και όλες οι δημοσκοπήσεις, και προχωράμε μπροστά. Αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός και δεν πρόκειται να μας αποπροσανατολίσει τίποτε. ‘Oποιος θέλει να μπει στο παιχνίδι, δικαίωμα του”.

Σε σχέση με τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ο κ. Σκανδαλίδης σημείωσε ότι “ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια πρωτοβουλία να φτιάξει η χώρα ένα εσωτερικό μέτωπο ισχυρό, ούτως ώστε να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία”.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Ρούλης Εδιάρογλου, εκ μέρους των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία, μίλησαν οι καθηγητές Πανεπιστημίου Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο γιατρός Θωμάς Παπαδόπουλος, ο Κώστας Χλωμούδης από τις Κινήσεις Πολιτών και χαιρετισμό απηύθυναν ο Ρικάρντο Χειρ, εκ μέρους της Ανανεωτικής Αριστεράς, ο γραμματέας της Ν.Ε Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης. Παραβρέθηκαν ο πρώην υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μάρδας, ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Τζιόλας, οι πρώην βουλευτές Νίκος Παπαδάκης, Γιώργος Φραγγίδης, το ιστορικό στέλεχος Κώστας Μαμέλης κ.α.

