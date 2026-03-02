Ψύχραιμος ο Γεραπετρίτης: Δεν βλέπει κίνδυνο για τη Σούδα ενώ βαθαίνει η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο

Αρκετά ψύχραιμος και καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για πιθανό ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα, μιλώντας στη Ράνια Τζίμα στο πλαίσιο της συζήτησής τους για την ενότητα interviews του in.gr, την ώρα που η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, έχει ανοίξει τον «σύρτη της κόλασης».

«Δεν υφίσταται κίνδυνος αυτήν τη στιγμή, όμως είμαστε υποχρεωμένοι και είναι το ορθό να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα και να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση» τονίζει ερωτηθείς για το αν υπάρχει φόβος για τις αμερικανικές βάσεις στη Σούδα, την ώρα που βαθαίνει η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο, με τη βρετανική βάση στην Κύπρο να έχει ήδη δεχθεί ιρανικό χτύπημα. Άλλωστε, η απόφαση για αποστολή φρεγάτας και μαχητικών αεροσκαφών προς την Κύπρο δεν είναι διπλωματική κίνηση καλής θέλησης, αλλά το σημείο όπου η Ελλάδα παύει να είναι θεατής και εισέρχεται, έστω και προληπτικά, στον κύκλο της εμπλοκής.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αρκετά ασύμμετρα. Διαφαίνεται ότι μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, η κατάσταση στην ηγεσία του Ιράν καθώς και των Φρουρών της Επανάστασης είναι σχετικώς άτακτη, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα ποια θα είναι τα δυνητικά χτυπήματα. Αισθάνομαι πάντως ότι αυτή τη στιγμή η έμφαση από την πλευρά του Ιράν αποδίδεται ιδίως στις αμερικανικές βάσεις, οι οποίες βρίσκονται πέριξ του κόλπου» σημειώνει. Ο ίδιος εκτιμά πως λείπει ένα «γενικό πρόσταγμα» στο Ιράν «όσο περισσότερο άτακτη είναι η κατάσταση, τόσο μπορεί να έχουμε και ασύμμετρα χτυπήματα».

Στο θέμα των βάσεων στη Σούδα ο κ. Γεραπετρίτης επισημαίνει πως καταρχάς «είναι το ζήτημα το επιχειρησιακό. Κατά πόσον οι βαλλιστικοί πύραυλοι που διαθέτει αυτή τη στιγμή το Ιράν έχουν διαμέτρημα τέτοιο ώστε να μπορεί να φτάσει έως τη Σούδα; Η απάντηση σε αυτό είναι πολύ τεχνική. Δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ ένας βαλλιστικός πύραυλος τέτοιου βεληνεκούς για να μπορούμε να γνωρίζουμε. Η πολιτική όμως διάσταση είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας στόχος, ο οποίος δεν είναι καθόλου μέσα στον σχεδιασμό των Ιρανών, απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε. Βεβαίως, να επισημάνουμε το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας. Είναι το βασικό πρωτόκολλο κάθε φορά που έχουμε μια σύρραξη».

Με την ανησυχία για τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή να εντείνεται ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημειώνει καταρχάς το πρωτόγνωρο της παρούσας κατάστασης: «για πρώτη φορά έχουμε μια σύρραξη η οποία αφορά τόσες πολλές χώρες, περισσότερες από δέκα χώρες. Και όχι μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ασία, σε όλη την Άπω Ανατολή, βρίσκονται Έλληνες οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί εκ του γεγονότος ότι ταξίδευαν για την Ελλάδα μέσω είτε Κατάρ, είτε Εμιράτων. Αυτοί έχουν εγκλωβιστεί».

«Από την πρώτη στιγμή όλες οι πρεσβείες μας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή. Βγάζουμε διαρκώς ανακοινώσεις. Έχουμε αυξήσει τον αριθμό των τηλεφωνικών γραμμών» τονίζει ο κ. Γεραπετρίτης, διαβεβαιώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, παρότι σε όλη την Ανατολή υπάρχουν Έλληνες, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας ο οποίος να μην έχει φροντίδα».

«Εχουμε ένα σχέδιο επαναπατρισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ήδη ξεκινάει από σήμερα για τις χώρες στις οποίες δεν ισχύουν περιορισμοί εναέριου χώρου» προσθέτει ο κ. Γεραπετρίτης, συμπληρώνοντας ότι «έχει γίνει εξαντλητική προπαρασκευή, περισσότερη από οποιαδήποτε άλλη ίσως χώρα της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο πολιτικών πτήσεων μόλις επιτραπεί από τους περιορισμούς εναέριου χώρου και στη συνέχεια αν απαιτηθεί, ειδικές πτήσεις».

