Φάμελλος: Ζητά από Μητσοτάκη Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για Ιράν – «Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας» (video)

Τη διεξαγωγή Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, γύρω από τις κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, ζητά με δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος περιοδεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης, ζητά ρητή δήλωση από τον πρωθυπουργό ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στην στρατιωτική επέμβαση, καθώς και να διασφαλιστεί η ασφαλής αποχώρηση Ελλήνων πολιτών από τις εμπλεκόμενες περιοχές.

Πέραν αυτών, τονίζει πως «χρειαζόμαστε και μια ενημέρωση για τα γενικότερα ζητήματα, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μόνο μεγαλόστομες δηλώσεις, ενώ η Ελλάδα απουσιάζει και από πρωτοβουλίες, αλλά και από ενημέρωση».

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου:

«Η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν αποτελεί μια ακραία ανησυχητική εξέλιξη. Έχω από χθες ζητήσει να υπάρχει ενημέρωση από τον κ. Μητσοτάκη και να υπάρχει ρητή δήλωση ότι δεν θα υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας.

Δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Η πρώτη μας προτεραιότητα και η πρώτη έγνοια πρέπει να είναι η ασφαλής αποχώρηση, από τις περιοχές που εμπλέκονται, των Ελλήνων και των Ελληνίδων πολιτών.

Αλλά χρειαζόμαστε και μια ενημέρωση για τα γενικότερα ζητήματα, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μόνο μεγαλόστομες δηλώσεις, ενώ η Ελλάδα απουσιάζει και από πρωτοβουλίες, αλλά και από ενημέρωση.

Εδώ υπάρχουν ζητήματα και στο επίπεδο της Ευρώπης και στο επίπεδο της χώρας μας.

Θεωρώ ότι εδώ που βρίσκεται η κατάσταση, που είναι πάρα πολύ κρίσιμη, αυτό που πρέπει να επιλέξει έστω και την τελευταία στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, στον βαθμό της συνέπειας απέναντι στα σοβαρά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είναι να καλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να υπάρχει ενημέρωση και συνεννόηση για ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα.

Ανησυχούμε ιδιαίτερα μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σαφέστατα υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν στο επίπεδο των διεθνών θεσμών με σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, γιατί αυτό είναι και το συμφέρον της χώρας μας και το συμφέρον της ειρήνης».

Στο μεταξύ, πηγές της Κουμουνδούρου διευκρινίζουν πως ο Σωκράτης Φάμελλος ζητά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών «για χάραξη εθνικής γραμμής σε σχέση με τον πόλεμο και τη στάση της χώρας μας».

Επισημαίνουν πως «η εξωτερική πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκυμονεί κινδύνους, ιδίως στην περίοδο ρευστότητας και αποσταθεροποίησης που βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή».

Και υπογραμμίζουν πως «η Ελλάδα πρέπει να ταχθεί στην πλευρά της ειρήνης και της Διεθνούς Νομιμότητας με καμία εμπλοκή πολεμικού χαρακτήρα στην κρίση της Μέσης Ανατολής».

