ΠΟΛΙΤΙΚΗ

02.03.2026 11:45

Βασίλης Κικίλιας: Καλά στην υγεία τους οι 85 Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη (videos)

02.03.2026 11:45
kikilias_peirais_0

Στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια ναυτιλία και τα στενά του Ορμούζ, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αναφέρθηκε ο Βασίλης Κικίλιας.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στην εμπόλεμη ζώνη βρίσκονται 85 Έλληνες ναυτικοί, ενώ συνολικά 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων είναι στην ευρύτερη περιοχή.

«Η πληροφόρηση είναι συνεχόμενη τα τελευταία δύο 24ωρα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις αλλάζουν και έχουμε νέα, δύσκολα διαχειρίσιμα, ανά λεπτό και ανά ώρα. 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 20-25% του φυσικού αερίου διακινείται από τα στενά του Ορμούζ. Φαίνεται η κρισιμότητα στη ναυτιλία καθώς εν μέσω μιας πολεμικής σύγκρουσης, πολύ σοβαρής, αλλάζουν τα δεδομένα και επηρεάζεται οικονομικά όλος ο πλανήτης», ανέφερε αρχικά ο Βασίλης Κικίλιας.

«Τα τελευταία 24ωρα έχουμε πυραύλους και drones σε εμπορικά πλοία, μεταξύ όλων των άλλων στόχων, έχουμε χτυπήματα σε τρεις λιμενικές εγκαταστάσεις, σε ναυτικές βάσεις, σε μια υπεράκτια εγκατάσταση, έχουμε τραυματισμούς ναυτικών, έναν νεκρό, όχι σε ελληνικά ή ελληνόκτητα πλοία. Τέσσερα πλοία της πρωτοπόρου ναυτιλίας έχουν χτυπηθεί επίσης. Το ένα από αυτά είναι συμφερόντων μιας ελληνικής εταιρείας, όχι με ελληνική σημαία, χωρίς τραυματισμούς ναυτικών. Η ζημιά είναι μικρή και συνεχίζει την πορεία του για να δέσει σε κάποιο λιμάνι. Πρώτη προτεραιότητά μας είναι οι Έλληνες πολίτες, οι ταξιδιώτες. Περίπου 12.500 άνθρωποι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά (προτεραιότητα είναι) και οι ναυτικοί μας, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να είναι εκεί. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη η στοχοποίηση ναυτικών και της πρωτοπόρου ναυτιλίας, θα έπρεπε να είναι έξω από τις συγκρούσεις. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή», πρόσθεσε.

«Εμείς έχουμε επισημάνει από τον θάλαμο επιχειρήσεων σε όλα τα πλοία με ελληνική σημαία και ελληνικών συμφερόντων και την πιθανότητα επίθεσης από τους Χούθι. Αλλά προς το παρόν οι στόχοι είναι από το Ιράν», συνέχισε ο Βασίλης Κικίλιας.

«Βρίσκονται 10 ελληνικά ή ελληνόκτητα πλοία εντός του Περσικού Κόλπου, πάνω από τα στενά του Ορμούζ, 5 ελληνικά πλοία εκτός. Είναι 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή και 265 από αυτά βρίσκονται στις προσβάσεις του Κόλπου του Ομάν», συνέχισε.

Ο υπουργός Ναυτιλίας επιβεβαίωσε πως στα 10 πλοία που βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου, υπάρχουν 85 Έλληνες ναυτικοί.

«Προφανώς οι εταιρείες τους επικοινωνούν μαζί μας από τον θάλαμο των επιχειρήσεων και υπάρχει πάντα σχεδιασμός. Όλοι οι Έλληνες ναυτικοί είναι καλά», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Κικίλια «έρχονται και άλλα πλοία στην περιοχή γιατί σχεδόν το ¼ της παραγωγής έρχεται να διακινηθεί από εκεί. Από την άλλη πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας και πιο χαμηλά, εκεί που είναι η Υεμένη και συνήθως χτυπάνε οι Χούθι, δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι. Αλλά αυτό από μόνο του, τα στενά του Ορμούζ δημιουργούν τεράστιες συνέπειες και επιπτώσεις από τις πρώτες ώρες».

«Απαιτείται ψυχραιμία, συντηρητική προσέγγιση σε αυτά που λέμε. Στην πράξη οι εξελίξεις ήρθαν να μην επιβεβαιώσουν πολλούς σε διάφορες κρίσεις. Είναι παρακινδυνευμένο να τοποθετηθεί κάποιος υπεύθυνα και να πει αν αυτή η σύρραξη θα λήξει σε κάποια 24ωρα ή λίγες εβδομάδες, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ ή θα πάει ακόμη παραπέρα. Πρέπει να πω ότι το κόστος της σύγκρουσης αυτής, αμιγώς πολεμικά είναι τεράστιο και αυτό πιστεύω και ελπίζω πως θα προσμετρηθεί. Το κόστος στην παγκόσμια οικονομία θα είναι ακόμα μεγαλύτερο», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας.

