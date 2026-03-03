Ιρανικό: Απότομη κλιμάκωση και για την Ελλάδα – Αεροναυτική στήριξη στην Κύπρο και ενημέρωση της αντιπολίτευσης για την εμπλοκή

Με μία απόφαση που έφερε πολλές συζητήσεις η Ελλάδα έγινε μέρος της πολεμικής σύρραξης στον Αραβικό Κόλπο καθώς έστειλε την υπερσύγχρονη φρεγάτα τύπου Belharra «Κίμων», που φέρει προηγμένες αντιαεροπορικές και αντιβαλλιστικές δυνατότητες. αλλά και η φρεγάτα «Ψαρά», τύπου MEKO, με το περίφημο σύστημα αντι-drone «Κένταυρος», και μία τετράδα μαχητικών F-16 Viper στην Κύπρο. Παράλληλα σήμερα μεταβαίνει στη Λευκωσία και ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η κυβέρνηση με την κίνηση αυτή θέλησε να δείξει ότι συμπαραστέκεται εμπράκτως στην Κυριακή Δημοκρατία καθώς χθες χτυπήθηκε από Ιρανικά drone η Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο θέτοντας σε ετοιμότητα τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Μεγαλόνησο.

Το αίτημα συνδρομής υποβλήθηκε από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, δεδομένου ότι η Κύπρος δεν έχει αντι-drone εξοπλισμό και καθώς ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε ανοιχτά ότι το Ιράν θα χτυπήσει τη Μεγαλόνησο, με το επιχείρημα ότι εκεί «οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους».

«Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση που οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σαρντάρ Τζαμπαρί.

Φόβοι για τη Σούδα

Με δεδομένο ωστόσο ότι οι Ιρανοί έχουν απειλήσουν ότι θα χτυπήσουν τις Αμερικανικές βάσεις σε όλες τις χώρες, στο κάδρο μπαίνει και η Σούδα, στην οποία έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα ασφαλείας καθώς βρίσκεται στην εμβέλεια των Ιρανικών πυραύλων.

Ανάλογα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί και για τη βάση στην Αλεξανδρούπολη, για Πρεσβείες στην Ελλάδα, με έμφαση στην Πρεσβεία των Η.Π.Α. και του Ισραήλ, αλλά και για επιχειρήσεις συμφερόντων των δύο χωρών.

Όσοι διαφώνησαν με την απόφαση της κυβέρνησης λένε ότι με την κίνηση αυτή η Ελλάδα μπαίνει στο κάδρο των χωρών που θα αντιμετωπίσουν τα αντίποινα των Ιρανών. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι η χώρα μας θα έπρεπε να πάρει θέση υπέρ της εκτόνωσης της κρίσης.

Ακόμα επισημαίνουν ότι παρά το γεγονός ότι χτυπήθηκε η βρετανική βάση ο Βρετανός υπουργός Άμυνας έσπευσε να τονίσει ότι η χώρα του δεν συμμετέχει στις επιθέσεις στο Ιράν.

Ενημέρωση της αντιπολίτευσης

Μετά την απόφαση της κυβέρνησης να σταλεί στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο και καθώς τα κόμματα της αριστεράς αντέδρασαν έντονα η κυβέρνηση αποφάσισε ο πρωθυπουργός να ενημερώσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.

Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή, μετά από αίτημα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί για τις προτεραιότητες και τις θέσεις της χώρας για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε να υπάρξει συμβούλιο πολιτικών, ωστόσο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό.

Ο Αλέξης Χαρίτσης από την πλευρά του δεν αναμένεται να συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς έχει ζητήσει ενημέρωση στη βουλή και εφόσον χρειαστεί συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, ενώ άμεση ενημέρωση της Βουλής ζητά και το ΚΚΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί για το θέμα την Τετάρτη στο Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο, ενώ την ίδια ημέρα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συγκαλέσει εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

Την ίδια ώρα πάντως εκφράζονται φόβοι σχετικά με την είσοδο Ιρανών στην χώρα αποφασισμένων είτε να κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα είτε να προκαλέσουν δολιοφθορές.

Μέτρα για τρομοκρατικά χτυπήματα

Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι θα ληφθούν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε αεροδρόμια, λιμάνια ενώ όπως είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τα μέτρα για την έγκριση αιτήσεων ασύλου από το Ιράν θα γίνουν πολύ πιο αυστηρά.

Σε ότι αφορά τον επαναπατρισμό Ελλήνων αυτό θα γίνει όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.

Για την ώρα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και όλα δείχνουν ότι θα αργήσει να ομαλοποιηθεί. Με δεδομένο ότι είναι μεγάλος ο κατάλογος των χωρών που περιμένει το άνοιγμα των αεροδρομίων, η μεταγωγή των πολιτών αναμένεται να γίνει με στρατιωτικά μεταγωγικά.

Διαβάστε επίσης:

Ψύχραιμος ο Γεραπετρίτης: Δεν βλέπει κίνδυνο για τη Σούδα ενώ βαθαίνει η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο

Σκανδαλίδης: Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα για την Επιτροπή Συμπαράταξης και Διαλόγου

Ευρωπαϊκή ΑΟΖ στη Μεσόγειο η απάντηση στις απειλές