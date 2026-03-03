Απόδημοι: Ανοιχτό το στοίχημα των 200 ψήφων για την επιστολική, δύσκολη η συναίνεση για την «τριεδρική»

Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των αποδήμων και η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη με την ψηφοφορία.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο κρίσιμα σκέλη, αυτό της καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού και αυτό για την εισαγωγή εκλογικής περιφέρειας για τους Απόδημους με τρεις έδρες (τριεδρική).

Όσον αφορά την επιστολική για την καθιέρωσή της απαιτούνται 200 ψήφοι αλλιώς δεν περνάει. Σε αυτή την περίπτωση, διατηρείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού. Μέχρι στιγμής θετικά έχει εκφραστεί το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επιφυλάσσεται για την Ολομέλεια. Καταψήφιση έχουν προαναγγείλει το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά. Η κυβερνητική πλειοψηφία διατηρεί την αισιοδοξία ότι οι 200 ψήφοι θα βρεθούν.

Όσον αφορά την τριεδρική, οι επιφυλάξεις της αντιπολίτευσης είναι γενικευμένες και δεν φαίνεται να είναι εφικτή η συναίνεση. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, η μη επίτευξη του στόχου των 200 ψήφων σημαίνει ότι η διάταξη θα εφαρμοστεί από τις μεθεπόμενες εκλογές και όχι από τις επόμενες (δηλαδή όχι από το 2027).

Επιχειρώντας να διασφαλίσει συναινέσεις από την αντιπολίτευση για να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος προχώρησε σε δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις. Η μία αφορά στην απόσυρση της διάταξης για την κατάργηση ποσόστωσης φύλου – από την αντιπολίτευση υποστήριξαν ότι είναι ούτως ή άλλως αντισυνταγματική – και η έτερη την πρόβλεψη πως ο τόπος, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίσει ο εκάστοτε εκλογέας δεν θα αναγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους απόδημων.

Θετικό το ΠΑΣΟΚ για επιστολική, ανοιχτή η στάση του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδικότερα, με βάση τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις των κομμάτων στην αρμόδια Επιτροπή που ολοκλήρωσε τις εργασίες της το απόγευμα της Δευτέρας, ο στόχος των 200 ψήφων για την καθιέρωση της επιστολικής εκτιμάται πως είναι εφικτός, ενώ όσον αφορά στην τριεδρική οι επιφυλάξεις είναι αρκετές και το τοπίο παραμένει θολό. Πάντως, στο κλείσιμο της συνεδρίασης ο υπουργός Θ. Λιβάνιος, χαρακτήρισε τα επιχειρήματα (επιφυλάξεις) της αντιπολίτευσης «προσχηματικά».

Ειδικότερα, στην τοποθέτησή του ο Παναγιώτης Δουδωνής τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει στην επιστολική ψήφο, αφήνοντας όμως να διαφανεί αρνητική στάση του κόμματος σε σχέση με την τριεδρική περιφέρεια. Επισήμανε οι ενστάσεις του κόμματος για την τελευταία είναι «ισχυρότατες», εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, πως ευνοεί την εκλογή «ολιγαρχών» και «celebrities».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εμφανίστηκε να ζυγίζει από τη μία το πρόβλημα της διασφάλισης της μυστικότητας με την ανάγκη να εξυπηρετηθούν ψηφοφόροι που βρίσκονται μακριά από τα εκλογικά κέντρα. «Χρειάζεται να σταθμίσουμε και τη τελευταία λεπτομέρεια για την δυνατότητα απρόσκοπτης έκφρασης των πολιτών με την επιστολική ψήφο» σημείωσε αφήνοντας ανοιχτή τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για την οποία είπε πως θα εξαρτηθεί και από τις διασφαλίσεις του υπουργού.

Σε σχέση με την τριεδρική σημείωσε πως, τα προβλήματα είναι «αξεπέραστα» και επιφυλάχθηκε για την Ολομέλεια.

