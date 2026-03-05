Συμφωνία με Chevron: Οι ανησυχίες της αντιπολίτευσης και οι απαντήσεις Παπασταύρου στην «πρεμιέρα» της συζήτησης στην Επιτροπή της Βουλής

Ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με την κοινοπραξία Chevron– HELLENiQ αναφορικά με την εκμετάλλευση τεσσάρων θαλάσσιων οικοπέδων σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Οι συμβάσεις αναμένεται να κυρωθούν από την Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με την ευκαιρία της συζήτησης επανέλαβε ότι η δέσμευση όσον αφορά το Ιόνιο είναι σε 12 μήνες από τώρα, αρχές 2027 να ξεκινήσει η πρώτη γεώτρηση και μίλησε για «εθνική επιτυχία» που ξεκίνησε από το 2011. Στην περίπτωση της σύμβασης με τη Chevron σημείωσε πως η φιλοδοξία είναι στο δεύτερο μισό του 2026 να έχουμε τις πρώτες γεωφυσικές μελέτες. «Κανείς δεν είπε ότι θα γίνουμε Κατάρ ή Νορβηγία» είπε, ωστόσο «είναι πλούτος της πατρίδας και οφείλουμε να διερευνήσουμε αν θα τον εκμεταλλευτούμε κι αυτό κάνουμε με αυτές τις Συμβάσεις. Διπλασιάζονται οι περιοχές δικαιοδοσίας που έχουμε προς εξερεύνηση».

Ο υπουργός απάντησε και στις ανησυχίες που εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τη ρήτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 30 σε σχέση με το ενδεχόμενο αλλαγής των πλευρικών ορίων των οικοπέδων, στην περίπτωση που η Ελλάδα ασκώντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα ορίσει ΑΟΖ με τη Λιβύη.

Σύμφωνα με τον υπουργό «η συμβατική πρόβλεψη ακόμη και ακραίων περιπτώσεων είναι μια νομική πρακτική που έχει να κάνει με την προστασία και την κατανομή της ευθύνης, την προστασία από οποιοδήποτε αποζημιωτικό δικαίωμα μπορεί να έχει κάποιος. Δεν συνιστά αποδοχή ή αναγνώριση των περιπτώσεων αυτών. Υπάρχει αυτή η μέση γραμμή μεταξύ Λιβύης και νότιας Κρήτης, αν μετακινηθεί συμπαρασύρει το πλευρικό. Αυτό είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά την συνεδρίαση, συνεργάτες του υπουργού διευκρίνιζαν πως η συγκεκριμένη ρήτρα είναι μονομερής και προστατευτική για το Δημόσιο έναντι αξιώσεων αποζημίωσης σε περίπτωση αλλαγής των ορίων των προς διερεύνηση περιοχών.

Επίσης, ο υπουργός επιχειρώντας να αναδείξει τη σημασία της συμφωνίας για τη χώρα, σημείωσε ότι η Chevron ήρθε και υπέγραψε παρά τις αξιώσεις της Λιβύης. «Τον Ιούνιο του 2025» ανέφερε «λέει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι (το παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο) δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και μετά την απόφαση αυτή λέει η 2η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου “δεν ακούω τη Λιβύη και προχωρώ”. Δεν ενισχύει τη θέση μας; την αποδυναμώνει;».

«Όχι» σε καθυστερήσεις – εθνική επιτυχία

Εν τω μεταξύ, εισαγωγικά διεμήνυσε πως «το ευμετάβλητο περιβάλλον μας επιβάλει να μην καθυστερήσουμε» τονίζοντας παράλληλα την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να τηρήσει τις δεσμεύσεις της έναντι των ενεργειακών κολοσσών. «Για εμάς, για την κυβέρνηση το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε προς την Chevron είναι ότι δεν το ξανασκεφτόμαστε. Ότι είμαστε έτοιμοι για το εθνικό καλό να δεσμευτούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Όσον αφορά την κριτική της αντιπολίτευσης για «φαστ τρακ» διαδικασίες, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι το κείμενο των τεσσάρων συμβάσεων στηρίζεται σε ποσοστό 95% σε προηγούμενες συμφωνίες με άλλες εταιρείες που έχει ήδη κυρώσει η Βουλή. Κι ακόμα, σημείωσε, πως πρόκειται για σύμβαση που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα από τον περασμένο Ιούνιο.

Εκ μέρους της ΝΔ τον λόγο έλαβε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ο οποίος έκανε λόγο για μεγάλη «εθνική επιτυχία» με οικονομικά, ενεργειακά και γεωπολιτικά οφέλη. Μάλιστα χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «Μπελαρά» της ενεργειακής διπλωματίας. «Ασκούμε τα δικαιώματα μας, δεν τα εκχωρούμε» τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος σημειώνοντας ότι με αυτές τις συμφωνίες «η Ελλάδα οδηγείται σε δρόμο ενεργειακής αυτάρκειας μέσα από δικούς της πόρους».

Οι ανησυχίες της αντιπολίτευσης για το άρθρο 30

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης, ανέφερε αρχικά πως η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων αφορά κρίσιμο εθνικό πεδίο άσκησης πολιτικής με σαφείς οικονομικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Κάλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία να παραδεχτεί πως από το 2011 το ΠΑΣΟΚ «ενίσχυσε τη γεωπολιτική θέση της χώρας διασφαλίζοντας την ενεργειακή της ασφάλεια» καθώς «προχώρησε την εθνική υπόθεση των υδρογονανθράκων με πλήρη αίσθηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και των υποχρεώσεων στις μελλοντικές γενιές». Και, πρόσθεσε, πως «διαφύλαξε τον πλούτο, τα δικαιώματα και τον πρωταγωνιστικό ρόλο για την ευημερία της ευρύτερης περιοχής».

Ο κ. Παρασύρης καταλόγισε στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος βιασύνη με αποτέλεσμα να δίνεται περιθώριο μόλις δύο ημερών για την επεξεργασία τεσσάρων συμβάσεων των χιλίων και πλέον σελίδων.

Μεταξύ άλλων, όσον αφορά τα σημεία που το ΠΑΣΟΚ εντοπίζει ως προβληματικά στάθηκε στο άρθρο 30 παράγραφος 3. «Ορίζετε χαρακτηριστικά ότι “οι γεωγραφικές συντεταγμένες των νότιων και πλευρικών ορίων της Συμβατικής περιοχής μπορούν να αναθεωρηθούν…” και τότε ”παύει να αποτελεί μέρος της Συμβατικής περιοχής και όλα τα δικαιώματα του Μισθωτή επί του τμήματος αυτού εκλείπουν, χωρίς να δημιουργούνται δικαιώματα ή αξιώσεις του Μισθωτή έναντι του Εκμισθωτή”». Σημειώνοντας πως «η πρόβλεψη αυτή αφορά μόνον τις συμβάσεις για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης», συνέχισε λέγοντας πως «έστω και σε αυτά τα λίγα εικοσιτετράωρα που προηγήθηκαν της σημερινής συζήτησης, οι ανησυχίες και οι αμφιβολίες καταφτάνουν αυξανόμενες με γεωμετρική πρόοδο, θα γίνω σαφής και θέλω να σας θέσω τα ερωτήματα με τρόπο ξεκάθαρο. Οι συμβάσεις μέχρι σήμερα που και εσείς ψηφίσατε και εισηγηθήκατε ήταν ατελείς; Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει διατυπωθεί η πρόβλεψη του άρθρου 30 παράγραφος 3 σε άλλες συμβάσεις; Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 12 συμβάσεις, ωστόσο πρώτη φορά υπάρχει αυτή η ρήτρα».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Μίλτος Ζαμπάρας, ανέφερε πως «ακούμε για ιστορική συμφωνία, ενεργειακό θαύμα που διαμορφώσει την χώρα». Εγκάλεσε την κυβέρνηση πως πανηγυρίζει «την στιγμή οι Έλληνες πληρώνουν πανάκριβη ενέργεια», ενώ την ίδια στιγμή «εξυπηρετούνται γεωπολιτικά συμφέροντα άλλων χωρών».

Σε σχέση με το άρθρο 30, ο Μίλτος Ζαμπάρας χαρακτήρισε προβληματικό σημείο τη ρήτρα της παραγράφου 3 για την οποία σημείωσε πως δεν υπήρχε δεν υπήρχε το 2019, εκτιμώντας πως αυτό δείχνει ότι «η σύμβαση προβλέπει πλαίσιο που εξυπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα του μισθωτή και όχι τα δικά μας» και αναρωτήθηκε «μήπως το άρθρο αυτό προστέθηκε κατόπιν απαίτησης της Chevron»; Και αυτός καταλόγισε στην κυβέρνηση «ενεργειακή πολιτική αντιφάσεων» χωρίς συνοχή και σχέδιο.

Εκ μέρους του ΚΚΕ η Αφροδίτη Κτενά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκχωρεί τον φυσικό πλούτο της χώρας στα μονοπώλια. «Τον κλέβετε από τον ελληνικό λαό και τον παραδίδετε στη Chevron, εν προκειμένω» σημείωσε. Παραπέμποντας στο άρθρο 30 τόνισε πως «για την εγγύηση της απρόσκοπτης κερδοφορίας τους, τίθενται σε αμφισβήτηση τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Απόδειξη, το Άρθρο 30, παρ. 3 που υπάρχει στη σύμβαση της ΚΡΗΤΗΣ 1 και 2 που προβλέπει αποζημίωση της Chevron σε περίπτωση αλλαγής ορίων της περιοχής που εκχωρείται».

