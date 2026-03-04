search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 23:15
04.03.2026 22:19

Συγχαρητήρια Άδωνι σε Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο: «Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό ΠΘ έχει ξεπεράσει κάθε όριο»

04.03.2026 22:19
georgiadis-konstantinopoulos

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επαίνεσε δημόσια τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, για την πρόσφατη ανάρτησή του σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κρίση στο Ιράν και την απόφαση αποστολής φρεγατών και F-16 για την υπεράσπιση της Κύπρου.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Γεωργιάδης συνέκρινε τη στάση του κ. Κωνσταντινόπουλου με εκείνη των υποστηρικτών του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ. «Συγχαίρω τον @Odysseas_ για αυτή του την ανάρτηση. Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό ΠΘ έχει ξεπεράσει κάθε όριο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εξέφρασαν στήριξη προς τον Σάντσεθ ήταν και ο Χάρης Δούκας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη περιλάμβανε και το πλήρες κείμενο του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου:

«Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πως θέλει να διαχειριστεί την κρίση που βιώνουμε. Η Ισπανία αποτελεί μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιμετωπίζει άμεση απειλή από γειτονική της χώρα και την ίδια ώρα πουλάει όπλα στην Τουρκία, που απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα (Ελλάδα) και έχει υπό την κατοχή της, παράνομα το 37% μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας (Κύπρο).

Παράλληλα δεν στέλνει δυνάμεις να υπερασπιστεί (αμυντικά) ευρωπαϊκό έδαφος από οποιαδήποτε απειλή, όπως έκανε η Γαλλία κλπ.

Η χώρα μας χρειάζεται προσεκτικές κινήσεις, ενότητα και σοβαρότητα για να ανταπεξέλθει σε αυτή την δραματική κατάσταση που βιώνουμε.

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι αποδεχόμαστε τα θέλω και την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου με την ισχύ των όπλων από οποιονδήποτε.

Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιρετικά λεπτοί χειρισμοί για να παραμείνει η χώρα μας ασφαλής και δυνατή.

Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε».

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε: «Ο κ. Σάντσες εξοπλίζει την Τουρκία, χώρα που κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος στην Κύπρο και απειλεί με πόλεμο άλλη χώρα της ΕΕ, την Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή εμφανίζει τον εαυτό ως διαπρύσιο υπερασπιστή της Διεθνούς Νομιμότητας. Κάπου να υπάρχει και ένα όριο».

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 23:13
