Ζάχαρο: Τι γίνεται αν πιείτε 1 ποτήρι νερό πριν τον πρωινό καφέ

Μπορεί ο καφές να αυξήσει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα; Και πιο συγκεκριμένα: η κατανάλωση νερού πριν ή μετά τον καφέ αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τον μεταβολισμό σας;

Το πρόσφατο ενδιαφέρον για τον χρονισμό κατανάλωσης νερού και την επίδρασή του στον μεταβολισμό της γλυκόζης οδήγησε τους ερευνητές να διερευνήσουν πώς κάτι τόσο απλό όπως ένα ποτήρι νερό μπορεί να επηρεάσει τη γλυκαιμική απόκριση του σώματος στην καφεΐνη.

Αυτό το άρθρο αναλύει όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το πώς συνδέονται ο καφές, η ενυδάτωση και το σάκχαρο στο αίμα και τι μπορείτε να κάνετε για να ελαχιστοποιήσετε τις αιχμές της γλυκόζης.

Πώς ο καφές επηρεάζει το ζάχαρο

Ο καθαυτός καφές δεν περιέχει υδατάνθρακες, επομένως δεν αυξάνει άμεσα το σάκχαρο στο αίμα.

Ωστόσο, η καφεΐνη στον καφέ μπορεί να έχει έμμεσο αντίκτυπο:

Διεγείρει την απελευθέρωση αδρεναλίνης, η οποία μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμη αύξηση του σακχάρου στο αίμα

Μειώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, που σημαίνει ότι η πρόσληψη γλυκόζης από τα κύτταρα μπορεί να είναι προσωρινά λιγότερο αποτελεσματική

Επηρεάζει άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη ή διαβήτη τύπου 2 περισσότερο από εκείνα με υγιή μεταβολισμό

Τούτου λεχθέντος, η επίδραση του καφέ στο ζάχαρο ποικίλλει από άτομο σε άτομο και παράγοντες όπως ο τύπος καφέ (με ή χωρίς καφεΐνη), η υγεία του εντέρου και ακόμη και η ποιότητα του ύπνου μπορούν να επηρεάσουν την αντίδραση του οργανισμού.

Τι γίνεται στο σάκχαρο αίματος αν πιείτε νερό πριν τον καφέ

Αναδυόμενα στοιχεία και η γνώμη των ειδικών υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση νερού πριν από τον καφέ μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό της γλυκαιμικής απόκρισης για διάφορους λόγους:

Η βελτιωμένη ενυδάτωση υποστηρίζει την καλύτερη λειτουργία των νεφρών και του ήπατος, και τα δύο σημαντικά για τη ρύθμιση της γλυκόζης

Ξεκινώντας την ημέρα σας με νερό (ειδικά με άδειο στομάχι) προετοιμάζετε το πεπτικό σύστημα για την εισερχόμενη καφεΐνη

Η ενυδάτωση βοηθά στην αραίωση της επίδρασης της καφεΐνης στις ορμόνες του στρες -όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη- που είναι γνωστό ότι αυξάνουν το σάκχαρο στο αίμα

Τα άτομα που παρουσιάζουν πρωινές αιχμές σακχάρου στο αίμα μπορεί να ωφεληθούν από την κατανάλωση 250-500 ml νερού 15-30 λεπτά πριν τον πρώτο τους καφέ.

Τι γίνεται αν πιείτε νερό μετά τον καφέ;

Η κατανάλωση νερού μετά τον καφέ μπορεί επίσης να προσφέρει οφέλη, αν και οι επιπτώσεις του στο σάκχαρο του αίματος φαίνεται να είναι λιγότερο άμεσες από την ενυδάτωση πριν από τον καφέ.

Πιθανά οφέλη από την κατανάλωση νερού μετά τον καφέ:

Υποστηρίζει την ενυδάτωση, ειδικά από τη στιγμή που ο καφές έχει ήπια διουρητική δράση

Μπορεί να μειώσει τον πεπτικό ερεθισμό, ο οποίος ωφελεί έμμεσα τη μεταβολική υγεία

Βοηθά στην έκπλυση/απομάκρυνση των μεταβολιτών της καφεΐνης μέσω των νεφρών, αποτρέποντας την παρατεταμένη διέγερση των ορμονών του στρες

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η κατανάλωση νερού μετά τον καφέ θα αντιστρέψει ή θα μειώσει την απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα, που έχει ήδη προκληθεί από την καφεΐνη.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδραση του καφέ στο σάκχαρο του αίματος

Είδος καφέ

Ο σκέτος καφές έχει πιο ήπια επίδραση στο σάκχαρο του αίματος

Ο καφές με προσθήκη ζάχαρης ή κρέμας μπορεί να ανεβάσει άμεσα τα επίπεδα γλυκόζης

Ανοχή στην καφεΐνη

Τα άτομα που καταναλώνουν τακτικά καφεΐνη μπορεί να αναπτύξουν ανοχή, μειώνοντας τον αντίκτυπο του σακχάρου στο αίμα

Τα άτομα με χαμηλή ανοχή στην καφεΐνη μπορεί να δουν πιο αισθητές διακυμάνσεις γλυκόζης

Καφές με άδειο ή γεμάτο στομάχι

Η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι μπορεί να αυξήσει σημαντικά το σάκχαρο στο αίμα από ό,τι μετά από ένα ισορροπημένο γεύμα

Η κατανάλωση τροφής —ειδικά φυτικών ινών, πρωτεϊνών ή λίπους— μπορεί να ρυθμίσει τις μεταβολικές επιδράσεις της καφεΐνης

Βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση του καφέ και του σακχάρου στο αίμα

Πιείτε νερό μόλις ξυπνάτε το πρωί και πριν πιείτε τον καφέ σας

Επιλέξτε σκέτο καφέ για να αποφύγετε τις περιττές αιχμές γλυκόζης

Αποφύγετε τον καφέ αμέσως πριν από τα γεύματα εάν είστε επιρρεπείς σε αυξήσεις γλυκόζης μετά το γεύμα

Συνδυάστε τον καφέ με ένα ισορροπημένο πρωινό (ίνες + πρωτεΐνες + λιπαρά) για να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις

Συχνές ερωτήσεις

Ο καφές αυξάνει το σάκχαρο σε όλους;

Όχι. Αν και η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει το ζάχαρο σε μερικούς -ειδικά σε εκείνους με αντίσταση στην ινσουλίνη- άλλοι μπορεί να μην εμφανίσουν καμία σημαντική επίδραση. Η ατομική ανοχή και οι παράγοντες του τρόπου ζωής παίζουν μεγάλο ρόλο.

Είναι καλύτερο να πίνω νερό πριν ή μετά τον καφέ;

Για τη σταθερότητα του σακχάρου στο αίμα, η κατανάλωση νερού πριν από τον καφέ φαίνεται να προσφέρει περισσότερα οφέλη. Βοηθά στην ενυδάτωση του σώματος, ενεργοποιεί την πέψη και μπορεί να ρυθμίσει τα διεγερτικά αποτελέσματα της καφεΐνης.

Αφότου πιώ νερό πόση ώρα πρέπει να περιμένω για να πιώ καφέ;

Η αναμονή 15-30 λεπτών μεταξύ του νερού και του καφέ θεωρείται γενικά η βέλτιστη. Δίνει χρόνο στο πεπτικό σας σύστημα να απορροφήσει το νερό και να σταθεροποιηθεί πριν εισάγετε την καφεΐνη.

Μπορώ να πίνω καφέ κατά τη διάρκεια διαλειμματικής δίαιτας αν προσέχω το σάκχαρό μου;

Ναι, αλλά να είστε προσεκτικοί. Ο σκέτος καφές είναι τυπικά ασφαλής για νηστεία, αλλά μπορεί να αυξήσει το σάκχαρο στο αίμα σε ορισμένα άτομα. Η παρακολούθηση της απόκρισης του οργανισμού σας είναι το κλειδί.

Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 πρέπει να αποφεύγουν τον καφέ;

Όχι απαραίτητα. Η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να προσφέρει μεταβολικά οφέλη, αλλά τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 θα πρέπει να παρακολουθούν στενά την ανταπόκρισή τους, ειδικά το πρωί ή όταν καταναλώνουν πολλά φλιτζάνια καφέ.

Σύνοψη

Ο τρόπος με τον οποίο πίνετε καφέ -και πότε πίνετε νερό σε σχέση με αυτό- μπορεί να επηρεάσει την απόκριση του σώματός σας όσον αφορά το ζάχαρο. Αν και ο καφές από μόνος του δεν περιέχει ζάχαρη, η περιεκτικότητά του σε καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τις ορμόνες του στρες, ειδικά όταν καταναλώνεται με άδειο στομάχι.

Το να πίνετε νερό πριν από τον καφέ είναι μια απλή συνήθεια που μπορεί να υποστηρίξει καλύτερη σταθερότητα της γλυκόζης, ειδικά το πρωί. Σε συνδυασμό με έξυπνες επιλογές τροφίμων και εξατομικευμένη παρακολούθηση, αυτή η μικρή αλλαγή θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους διαχειρίζονται πιο προσεκτικά το σάκχαρό τους.

