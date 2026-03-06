Σχολικός εκφοβισμός: Ποιο είναι το «κλειδί» για την αντιμετώπιση του φαινομένου που αυξάνεται ραγδαία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο σχολικός εκφοβισμός παραμένει ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα στη σχολική κοινότητα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα μαθητών, οικογενειών και εκπαιδευτικών.
Με αφορμή την σημερινή Πανελλήνια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (6 Μαρτίου), το Σωματείο Εργαζομένων των 75 Κέντρων Πρόληψης της χώρας και η Επιστημονική Επιτροπή, αναδεικνύουν τη σημασία της ως το βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Ο σχολικός εκφοβισμός δεν γεννιέται στο κενό. Η εμπειρία των Κέντρων Πρόληψης δείχνει ότι η βία στο σχολείο δεν αντιμετωπίζεται με απλές τιμωρίες, αλλά με κατανόηση των κοινωνικών και παιδαγωγικών συνθηκών που τη γεννούν.
«Αντί όμως να ενισχυθούν αυτές οι δομές που βλέπουν το πρόβλημα μέσα στο πραγματικό του κοινωνικό και παιδαγωγικό πλαίσιο, η κυβέρνηση επιλέγει να συζητά το κλείσιμο των Κέντρων Πρόληψης. Σαν να πιστεύει κανείς ότι τα κοινωνικά προβλήματα λύνονται απλώς με περισσότερη αυστηρότητα και λιγότερη κατανόηση», σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων.
Τα προγράμματα των Κέντρων Πρόληψης Τα 75 Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, στελεχωμένα από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους κ.α.), υλοποιούν σταθερά προγράμματα που απευθύνονται σε όλη τη σχολική κοινότητα: Μαθητές, Γονείς και Εκπαιδευτικούς.
Είναι σημαντικό να γνωρίζει η κοινή γνώμη ότι οι παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης:
«Η προσέγγισή μας αναγνωρίζει ότι ο σχολικός εκφοβισμός δεν αφορά μόνο τους άμεσα εμπλεκόμενους. Πέρα από τον θύτη, το θύμα και τον παρατηρητή, υπάρχει μια ευρύτερη κοινή γνώμη που, με την κατάλληλη εκπαίδευση, μπορεί να μετατραπεί από παθητικό θεατή σε ασπίδα προστασίας».
Το Σωματείο Εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης προσθέτει ότι η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού δεν απαιτεί μόνο καταστολή, αλλά κυρίως συστηματική, επιστημονική πρόληψη που είναι, ήδη, διαθέσιμη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Διαβάστε επίσης:
Νέα θεραπεία για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα για την υγεία του πυελικού εδάφους
Νέα έρευνα: Μπορεί η αραιότερη χορήγηση GLP 1 να διατηρήσει την απώλεια βάρους;
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.