ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 15:23
ΥΓΕΙΑ

06.03.2026 14:30

Σχολικός εκφοβισμός: Ποιο είναι το «κλειδί» για την αντιμετώπιση του φαινομένου που αυξάνεται ραγδαία

06.03.2026 14:30
Ο σχολικός εκφοβισμός παραμένει ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα στη σχολική κοινότητα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα μαθητών, οικογενειών και εκπαιδευτικών.

Με αφορμή την σημερινή Πανελλήνια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (6 Μαρτίου), το Σωματείο Εργαζομένων των 75 Κέντρων Πρόληψης της χώρας και η Επιστημονική Επιτροπή, αναδεικνύουν τη σημασία της ως το βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν γεννιέται στο κενό. Η εμπειρία των Κέντρων Πρόληψης δείχνει ότι η βία στο σχολείο δεν αντιμετωπίζεται με απλές τιμωρίες, αλλά με κατανόηση των κοινωνικών και παιδαγωγικών συνθηκών που τη γεννούν.

«Αντί όμως να ενισχυθούν αυτές οι δομές που βλέπουν το πρόβλημα μέσα στο πραγματικό του κοινωνικό και παιδαγωγικό πλαίσιο, η κυβέρνηση επιλέγει να συζητά το κλείσιμο των Κέντρων Πρόληψης. Σαν να πιστεύει κανείς ότι τα κοινωνικά προβλήματα λύνονται απλώς με περισσότερη αυστηρότητα και λιγότερη κατανόηση», σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων.

Τα προγράμματα των Κέντρων Πρόληψης Τα 75 Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, στελεχωμένα από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους κ.α.), υλοποιούν σταθερά προγράμματα που απευθύνονται σε όλη τη σχολική κοινότητα: Μαθητές, Γονείς και Εκπαιδευτικούς.

  •  Για τους Μαθητές: Βιωματικά εργαστήρια για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, τη διαχείριση συναισθημάτων και την αποδοχή της διαφορετικότητας.
  •  Για τους Εκπαιδευτικούς: Συμβουλευτική και υποστήριξη για τη βελτίωση του κλίματος στην τάξη και την έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών.
  • Για τους Γονείς: Ομάδες γονέων με στόχο την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και τη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια.

Είναι σημαντικό να γνωρίζει η κοινή γνώμη ότι οι παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης:

  • Είναι εγκεκριμένες από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
  • Διενεργούνται βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η οποία δίνει στα Κέντρα την άδεια να εφαρμόζουν απευθείας προγράμματα εντός του σχολικού πλαισίου
  • Η συμβουλευτική σε γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο που απευθύνεται στα Κέντρα Πρόληψης, παρέχεται χωρίς οικονομικό κόστος

«Η προσέγγισή μας αναγνωρίζει ότι ο σχολικός εκφοβισμός δεν αφορά μόνο τους άμεσα εμπλεκόμενους. Πέρα από τον θύτη, το θύμα και τον παρατηρητή, υπάρχει μια ευρύτερη κοινή γνώμη που, με την κατάλληλη εκπαίδευση, μπορεί να μετατραπεί από παθητικό θεατή σε ασπίδα προστασίας».

Το Σωματείο Εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης προσθέτει ότι η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού δεν απαιτεί μόνο καταστολή, αλλά κυρίως συστηματική, επιστημονική πρόληψη που είναι, ήδη, διαθέσιμη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

