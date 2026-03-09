Μεγάλη έρευνα: Οι αμφεταμίνες και άλλα ναρκωτικά υπερδιπλασιάζουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

Τα ναρκωτικά μπορούν να υπερδιπλασιάσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, με μερικές από τις πιο ανησυχητικές επιπτώσεις να παρατηρούνται σε νεότερους ανθρώπους, σύμφωνα με μια σημαντική ανασκόπηση.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν ιατρικά δεδομένα από περισσότερα από 100 εκατομμύρια άτομα και διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν 122% υψηλότερος για τους χρήστες αμφεταμινών και 96% υψηλότερος για τους χρήστες κοκαΐνης σε σύγκριση με εκείνους που δεν έπαιρναν τα ναρκωτικά.

Οι χρήστες κάνναβης διέτρεχαν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς υπέστησαν 37% περισσότερα εγκεφαλικά επεισόδια από τους μη χρήστες, σύμφωνα με την ανασκόπηση.

Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότιοι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε άτομα κάτω των 55 ετών και παρατήρησαν σχεδόν τριπλασιασμό του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου μεταξύ των χρηστών αμφεταμινών.

Ο πρόσθετος κίνδυνος που συνδέεται με την κάνναβη ήταν ένα πιο μέτριο 14% στην ηλικιακή ομάδα, ενώ ο κίνδυνος από την κοκαΐνη ήταν σχεδόν ο ίδιος στο 97%.

Η Δρ. Μέγκαν Ρίτσον, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και πρώτη συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Η παράνομη χρήση ναρκωτικών αποτελεί κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου που μπορεί να προληφθεί, αλλά δεν γνωρίζω αν οι νέοι γνωρίζουν πόσο υψηλός είναι αυτός ο κίνδυνος.».

Τι είναι το εγκεφαλικό

Τα εγκεφαλικά επεισόδια συμβαίνουν όταν τα αιμοφόρα αγγεία στον εγκέφαλο φράσσονται ή σπάνε. Αυτό διαταράσσει την παροχή αίματος στα εγκεφαλικά κύτταρα, προκαλώντας τον θάνατό τους.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως, οδηγώντας σε περισσότερους από 7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Εκατομμύρια ακόμη μένουν με μόνιμες αναπηρίες, που κυμαίνονται από παράλυση έως ομιλία και γνωστικές διαταραχές.

Η μελέτη

Οι ερευνητές αύμφωνα με τον Guardian συγκέντρωσαν δεδομένα από 32 μελέτες για το εγκεφαλικό επεισόδιο και τα ψυχαγωγικά ναρκωτικά, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια άτομα, για να δουν ποιες ουσίες, εάν υπήρχαν, συσχετίζονταν με μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό αποκάλυψε συνδέσεις μεταξύ της χρήσης ναρκωτικών και των εγκεφαλικών επεισοδίων, αλλά δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι τα ναρκωτικά έφταιγαν.

Για να εμβαθύνουν περισσότερο, οι ερευνητές διεξήγαγαν περισσότερες αναλύσεις για να δουν εάν τα ναρκωτικά ήταν η πιθανή αιτία υψηλότερου κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου. Εξέτασαν εάν τα άτομα που είχαν γενετική προδιάθεση να εμφανίσουν διαταραχή που σχετίζεται με τα ναρκωτικά ήταν πιο πιθανό να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο και διαπίστωσαν ότι όντως συνέβη αυτό. Το εύρημα ενίσχυσε την υποψία ότι τα ναρκωτικά ευθύνονται, αντί οι χρήστες ναρκωτικών να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για άλλους λόγους.

Πώς αυξάνεται ο κίνδυνος

Τα ναρκωτικά φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου με πολλούς τρόπους. Οι αμφεταμίνες και η κοκαΐνη μπορούν να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση, αλλά και να συστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία στον εγκέφαλο, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί γιατί οι χρήστες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αιμορραγιών και μπλοκαρισμάτων στον εγκέφαλο.

Η κοκαΐνη φαίνεται επίσης να επιταχύνει την αθηροσκλήρωση, όπου η χοληστερόλη, το λίπος και άλλες ουσίες συσσωρεύονται στις αρτηρίες, προκαλώντας σκλήρυνση και στένωσή τους.

Η κάνναβη συστέλλει επίσης τα αιμοφόρα αγγεία και μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα ενθαρρύνοντας τον σχηματισμό θρόμβων αίματος.

Ραγδαία αύξηση της χρήσης

Τα ευρήματα αυτά προκαλούν ανησυχία, καθώς η χρήση ψυχαγωγικών ναρκωτικών παγκοσμίως έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ σχεδόν 300 εκατομμύρια άνθρωποι καταναλώνουν πλέον τακτικά παράνομα ναρκωτικά, εκ των οποίων:

– περίπου 228 εκατομμύρια να κάνουν χρήση κάνναβης, -περίπου 30 εκατομμύρια να κάνουν χρήση αμφεταμινών

– και περίπου 23 εκατομμύρια να κάνουν χρήση κοκαΐνης.

Η Juliet Bouverie, διευθύνουσα σύμβουλος του Stroke Association, δήλωσε: «Αυτές οι ουσίες ασκούν τεράστια πίεση στο καρδιαγγειακό σύστημα ενός ατόμου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πήξη του αίματος, στένωση των αιμοφόρων αγγείων και βλάβη στο κυκλοφορικό σύστημα – όλα εκ των οποίων μπορούν να οδηγήσουν σε εγκεφαλικό επεισόδιο. Η τακτική χρήση κοκαΐνης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση, η οποία αποτελεί την αιτία περίπου των μισών εγκεφαλικών επεισοδίων».

Σημειώνεται ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι όλων των ηλικιών παθαίνουν εγκεφαλικά επεισόδια, με αποτέλεσμα 240 άτομα κάθε μέρα να αντιμετωπίζουν αναπηρίες για όλη τους τη ζωή.

