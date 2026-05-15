Amazon MGM Studios: Άρχισαν οι οντισιόν για τον νέο James Bond (photos)

Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ (James Bond) ξεκίνησε επίσημα.

Σύμφωνα με το Variety, η Amazon MGM Studios άρχισε ήδη τις οντισιόν για τον ρόλο του 007, επιστρατεύοντας την κορυφαία υπεύθυνη κάστινγκ του Χόλυγουντ, Νίνα Γκολντ (Nina Gold). Στόχος είναι να βρεθεί ο ηθοποιός που θα συνδυάζει τη γοητεία με την σκοτεινή επικινδυνότητα που απαιτούνται, για να αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) στον ρόλο του θρυλικού κατασκόπου του Ίαν Φλέμινγκ (Ian Fleming).

«Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ βρίσκεται σε εξέλιξη» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Amazon MGM, προσθέτοντας: «Αν και δεν σκοπεύουμε να σχολιάσουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια του κάστινγκ, ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα νέα με τους θαυμαστές του 007 μόλις έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Η επιλογή της διάσημης διευθύντριας κάστινγκ για το επόμενο κεφάλαιο Τζέιμς Μποντ κρίνεται απόλυτα λογική, δεδομένης της εμπειρίας της σε μεγάλες παραγωγές και κινηματογραφικά σύμπαντα. Το όνομά της έχει συνδεθεί με σειρές-ορόσημα, όπως το «Game of Thrones» του HBO και το «The Crown» του Netflix, ενώ έχει αφήσει το αποτύπωμά της και στο σύμπαν του «Star Wars», επιλέγοντας, μεταξύ άλλων, την Ντέιζι Ρίντλεϊ (Daisy Ridley) για τον ρόλο της Rey.

Η νέα ταινία Τζέιμς Μποντ θα έχει την σκηνοθετική υπογραφή του Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve), του δημιουργού των «Dune», «Arrival» και «Sicario». Η Έιμι Πασκάλ (Amy Pascal) θα ενώσει τις δυνάμεις της με τον Ντέιβιντ Χέιμαν (David Heyman) στη παραγωγή, δύο πρόσωπα που φέρουν την υπογραφή τους σε εμβληματικές επιτυχίες, όπως τις ταινίες «Spider-Man» και «Harry Potter» αντίστοιχα. Το σενάριο έχει αναλάβει ο εμπνευστής του «Peaky Blinders» Στίβεν Νάιτ (Steven Knight) ενώ η Τάνια Λαπόιντ (Tanya Lapointe) του «Dune» θα αναλάβει χρέη εκτελεστικής παραγωγού.

