ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:47
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

«Χολή» Μασκ στον Νόλαν για την Λουπίτα Νιόγκο στην «Οδύσσεια»: «Κατουράει στον τάφο του Ομήρου»

Νέα επίθεση του Έλον Μασκ στον Κρίστοφερ Νόλαν για την πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια», αυτήν τη φορά από την Κίνα όπου συνόδευσε τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ επιτέθηκε στον Νόλαν για την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης, μέσω Χ, αναδημοσιεύοντας αρνητικές αναρτήσεις άλλων χρηστών, υποστηρίζοντας ότι την επέλεξε διότι «θέλει τα βραβεία».

Ο Νόλαν έχει δεχθεί επιθέσεις και για την επιλογή του να βάλει στο καστ τον ράπερ Τράβις Σκοτ, ενώ έχει δηλώσει ότι «αυτή η ταινία ήταν ο απόλυτος εφιάλτης στα γυρίσματα», στο κοινό του CinemaCon 2026 στο Λας Βέγκας.

Στην ταινία του Νόλαν, τον Οδυσσέα υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, τον Αντίνοο ο Ρόμπερτ Πάτινσον, την Πηνελόπη η Αν Χάθαγουεϊ, τη θεά Αθηνά η Ζεντάγια ως θεά Αθηνά και την Κίρκη η Σαρλίζ Θερόν.

