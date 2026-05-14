Νέα επίθεση του Έλον Μασκ στον Κρίστοφερ Νόλαν για την πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια», αυτήν τη φορά από την Κίνα όπου συνόδευσε τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ επιτέθηκε στον Νόλαν για την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης, μέσω Χ, αναδημοσιεύοντας αρνητικές αναρτήσεις άλλων χρηστών, υποστηρίζοντας ότι την επέλεξε διότι «θέλει τα βραβεία».

And grossly insulted the Greek people. Shame on him. https://t.co/QcntOY7lmJ — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2026

Ο Νόλαν έχει δεχθεί επιθέσεις και για την επιλογή του να βάλει στο καστ τον ράπερ Τράβις Σκοτ, ενώ έχει δηλώσει ότι «αυτή η ταινία ήταν ο απόλυτος εφιάλτης στα γυρίσματα», στο κοινό του CinemaCon 2026 στο Λας Βέγκας.

Christopher Nolan Calls 'The Odyssey' an 'Absolute Nightmare to Film, but in All the Right Ways’ https://t.co/TE78lY2mWf April 16, 2026

Στην ταινία του Νόλαν, τον Οδυσσέα υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, τον Αντίνοο ο Ρόμπερτ Πάτινσον, την Πηνελόπη η Αν Χάθαγουεϊ, τη θεά Αθηνά η Ζεντάγια ως θεά Αθηνά και την Κίρκη η Σαρλίζ Θερόν.

