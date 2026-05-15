Ένα από τα πιο απρόσμενα περιστατικά με πρωταγωνιστή τον θρυλικό KITT, το μαύρο Pontiac Firebird Trans Am από τη σειρά Ο Ιππότης της Ασφάλτου, έγινε viral στις ΗΠΑ, όταν κάμερα κυκλοφορίας στη Νέα Υόρκη «έπιασε» αυτοκίνητο με πινακίδα KNIGHT να κινείται με υπερβολική ταχύτητα.

Μόνο που η κλήση δεν κατέληξε στον οδηγό του οχήματος. Στάλθηκε στο Volo Museum στο Ιλινόι, όπου βρίσκεται εκτεθειμένο ένα αντίγραφο του διάσημου αυτοκινήτου της σειράς, όπου πρωταγωνιστούσε ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ.

Το όχημα καταγράφηκε στις 22 Απριλίου στο Μπρούκλιν να κινείται με 36 μίλια την ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 25 μίλια. Η κάμερα «διάβασε» πινακίδα Καλιφόρνιας με την ένδειξη KNIGHT και το σύστημα φέρεται να τη συνέδεσε με το μουσείο.

Το πρόβλημα; Το αυτοκίνητο του μουσείου δεν έχει μετακινηθεί εδώ και χρόνια.

«Έχει κανείς το τηλέφωνο του Χάσελχοφ;»

Το Volo Museum αντιμετώπισε το μπέρδεμα με χιούμορ, δημοσιεύοντας την κλήση στα social media.

«Λοιπόν, αυτό είναι κάτι καινούργιο… το λάβαμε σήμερα ταχυδρομικά. Είναι 100% αληθινό. Μια κάμερα κυκλοφορίας κατέγραψε τον KITT του Knight Rider να τρέχει στους δρόμους της Νέας Υόρκης», ανέφερε το μουσείο.

Στην ίδια ανάρτηση εξηγούσε ότι η πινακίδα που καταγράφηκε ήταν διακοσμητική και όχι κανονική πινακίδα κυκλοφορίας, προσθέτοντας: «Το επίσημο σύστημά τους συνδέει τη διακοσμητική πινακίδα με το Volo Museum και μας έστειλαν λογαριασμό 50 δολαρίων! Δεν γίνεται να το επινοήσεις αυτό. Ο δικός μας KITT δεν έχει μετακινηθεί από το μουσείο εδώ και χρόνια! Έχει κανείς τον αριθμό του Hasselhoff; Μας χρωστάει 50 δολάρια!».

Το μουσείο έχει ζητήσει ακρόαση, προκειμένου να αμφισβητήσει την κλήση.

Από την τηλεοπτική δόξα στις… κάμερες κυκλοφορίας

Για όσους δεν μεγάλωσαν με τον Ιππότη της Ασφάλτου, ο KITT ήταν το εξελιγμένο και συχνά… φλύαρο και επικριτικό αυτοκίνητο του Michael Knight, τον οποίο υποδυόταν ο Χάσελχοφ στη δημοφιλή σειρά του NBC. Η αρχική σειρά προβλήθηκε από το 1982 έως το 1986 και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά φαινόμενα της εποχής.

Το όνομα KITT σήμαινε Knight Industries Two Thousand, ενώ σε μεταγενέστερο reboot της σειράς άλλαξε σε Knight Industries Three Thousand.

Η εικόνα ενός μαύρου Pontiac Firebird Trans Am με κόκκινο φωτεινό σαρωτή στο μπροστινό μέρος παραμένει μέχρι σήμερα εμβληματική για τους τηλεθεατές της δεκαετίας του ’80.

Πού βρίσκονται οι πραγματικοί KITT

Σύμφωνα με το Road & Track, για τις ανάγκες της σειράς κατασκευάστηκαν περισσότερα από 20 αυτοκίνητα KITT, βασισμένα κυρίως σε Pontiac Trans Am των ετών 1982, 1983 και 1984. Σήμερα εκτιμάται ότι έχουν απομείνει μόλις πέντε από τα αυθεντικά οχήματα της παραγωγής.

Τα υπόλοιπα βρίσκονται σε μουσεία ή ιδιωτικές συλλογές, ενώ ένα από τα πιο γνωστά έχει παρουσιαστεί και στην εκπομπή Jay Leno’s Garage.

Όσο για την κλήση των 50 δολαρίων, το Volo Museum ελπίζει ότι θα ακυρωθεί. Αν πάντως ο KITT μπορούσε να σχολιάσει, πιθανότατα θα απαντούσε με μία από τις χαρακτηριστικές του ατάκες: «Πραγματικά, μερικοί άνθρωποι είναι απλώς υπερβολικοί».

