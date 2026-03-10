search
10.03.2026 13:54

Η ΟΕΝΓΕ συμμετέχει στην πανελλαδική αντιπολεμική σύσκεψη Σωματείων και Ομοσπονδιών στην Καισαριανή

10.03.2026 13:54
oenge_new

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) συμμετέχει στην πανελλαδική σύσκεψη Σωματείων και Ομοσπονδιών ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ το Σάββατο 4/4 στην Καισαριανή.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία αναφέρει:

«Το εργατικό κίνημα έχει καθήκον να παλέψει για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων, να μη στοιχηθεί πίσω από τα συμφέροντα των μονοπωλίων και των κυβερνήσεων τους.

Να μην αποδεχτεί τη γραμμή της “εθνικής ομοψυχίας” του κεφαλαίου που εμπλέκει τη χώρα μας περισσότερο από ποτέ στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Σε έναν κόσμο που φλέγεται από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις, σε έναν κόσμο όπου η ανθρώπινη ζωή ευτελίζεται και λαοί μακελεύονται, σε έναν πόλεμο που παίρνει τέτοια παγκόσμια διάσταση – για πρώτη φορά μετά από 81 χρόνια – και που η ελληνική κυβέρνηση μας έχει εμπλέξει, διέξοδο θα δώσει μόνο ο οργανωμένος λαός στον δρόμο για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας.

Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή».

