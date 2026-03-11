«Ντουέτο» ληστών άρπαζε τσάντες από αυτοκίνητα – Βίντεο ντοκουμέντο

Στη σύλληψη δύο μεσήλικων ανδρών που έκλεβαν και λήστευαν – κυρίως – γυναίκες οδηγούς σε διάφορες περιοχές της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει δέκα κλοπές και μία ληστεία,, στοχοποιώντας κυρίως γυναίκες που βρίσκονταν μέσα στα αυτοκίνητά τους ή είχαν αφήσει τις τσάντες τους στο όχημα.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν με μοτοσικλέτα υψηλού κυβισμού και επέλεγαν οχήματα που κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα ή ήταν σταματημένα. Τότε ο ένας από αυτούς κατέβαινε, έσπαζε το τζάμι ή άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου και άρπαζε την τσάντα, πριν εξαφανιστούν από το σημείο.

Βίντεο που προβλήθηκε στην ΕΡΤ κατέγραψε τον τρόπο δράσης τους. Σε ένα από τα πλάνα φαίνεται γυναίκα οδηγός να περιμένει μέσα στο αυτοκίνητό της κάποιον για να επιβιβαστεί στη θέση του συνοδηγού. Τότε μια μοτοσικλέτα σταματά μπροστά από το όχημα και ένας από τους δράστες, φορώντας κράνος, κατεβαίνει και με αστραπιαίες κινήσεις ανοίγει την πίσω πόρτα, όπου είχε εντοπίσει ότι βρίσκεται η τσάντα. Την αρπάζει και απομακρύνεται αμέσως με τη μοτοσικλέτα.

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται άνδρας με κράνος να κινείται πεζός σε δρόμο. Εντοπίζει αυτοκίνητο από το οποίο απουσιάζει ο οδηγός, ανοίγει γρήγορα την πόρτα και παίρνει την τσάντα, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Τρίτο στιγμιότυπο δείχνει τους δύο δράστες να ελέγχουν τη λεία τους, λίγο μετά από μία από τις επιθέσεις.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν την Παρασκευή 6 Μαρτίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν «χτυπήσει» σε πολλές περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων Νέα Φιλαδέλφεια, Παλαιό Φάληρο, Κολωνός, Πειραιάς, Νέα Ιωνία, Άγιοι Ανάργυροι, Χαλάνδρι και Πατήσια.

Διαβάστε επίσης:

Νέο σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με δύο τραυματίες – Διασωληνωμένος ο 20χρονος οδηγός

Μάρτης είναι, χάδια κάνει, πότε κλαίει, πότε γελάει… και η καλοκαιρία ανθίσταται σθεναρά!

Χάος στον Πειραιά: 20χρονος χωρίς δίπλωμα χτύπησε πεζή, συγκρούστηκε με 8 οχήματα και κατέληξε σε κατάστημα