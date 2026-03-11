Νέο σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με δύο τραυματίες – Διασωληνωμένος ο 20χρονος οδηγός

Νέο σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη 01:15 τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3) στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί 19 και 20 ετών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστική με πέντε άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τους νεαρούς από το όχημα.

Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ι.Χ.Ε. όχημα, συνεπεία τροχαίου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με τον 20χρονο οδηγό να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και τον 19χρονο συνεπιβάτη να φέρει ελαφρές κακώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα, σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Πολίχνης, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός.

Διαβάστε επίσης:

Μάρτης είναι, χάδια κάνει, πότε κλαίει, πότε γελάει… και η καλοκαιρία ανθίσταται σθεναρά!

Χάος στον Πειραιά: 20χρονος χωρίς δίπλωμα χτύπησε πεζή, συγκρούστηκε με 8 οχήματα και κατέληξε σε κατάστημα

Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός έτους από το 424 ΓΝΣΘ ότι έπασχε από καρκίνο