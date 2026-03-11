search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 08:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 07:24

Νέο σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με δύο τραυματίες – Διασωληνωμένος ο 20χρονος οδηγός

11.03.2026 07:24
asthenoforo_ekav_new
φωτογραφία αρχείου

Νέο σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη 01:15 τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3) στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί 19 και 20 ετών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστική με πέντε άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τους νεαρούς από το όχημα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με τον 20χρονο οδηγό να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και τον 19χρονο συνεπιβάτη να φέρει ελαφρές κακώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα, σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Πολίχνης, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός.

Διαβάστε επίσης:

Μάρτης είναι, χάδια κάνει, πότε κλαίει, πότε γελάει… και η καλοκαιρία ανθίσταται σθεναρά!

Χάος στον Πειραιά: 20χρονος χωρίς δίπλωμα χτύπησε πεζή, συγκρούστηκε με 8 οχήματα και κατέληξε σε κατάστημα

Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός έτους από το 424 ΓΝΣΘ ότι έπασχε από καρκίνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Hellenic-Cables-5
BUSINESS

Hellenic Cables: Οκταετής συμφωνία με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης έως 2034

asfaleia asfalistiki
Χωρίς κατηγορία

Οι τράπεζες κυριαρχούν στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2024 με ποσοστό 40,7% στην ελληνική αγορά

bam_adebayo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Μυθικός Μπαμ Αντεμπάγιο με ιστορικό ρεκόρ – Πέτυχε 83 πόντους κόντρα στους Γουίζαρντς και ξεπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ (videos)

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

sxoleia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

sofia-xrisitdou
ΕΛΛΑΔΑ

Έβριζαν, έδειχναν τα οπίσθιά τους, πετούσαν μπουκάλια: Tα σοκαριστικά σκηνικά που περιγράφει η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου στο υπόμνημα της 

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

androulakis_pallas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης - Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 08:18
Hellenic-Cables-5
BUSINESS

Hellenic Cables: Οκταετής συμφωνία με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης έως 2034

asfaleia asfalistiki
Χωρίς κατηγορία

Οι τράπεζες κυριαρχούν στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2024 με ποσοστό 40,7% στην ελληνική αγορά

bam_adebayo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Μυθικός Μπαμ Αντεμπάγιο με ιστορικό ρεκόρ – Πέτυχε 83 πόντους κόντρα στους Γουίζαρντς και ξεπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ (videos)

1 / 3